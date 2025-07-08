طريقة عمل الكشري المصري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكشري، الكشري من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم وله مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل الكشري، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، خاصة أن الكشري المصري له مذاق مختلف.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكشري.

مكونات عمل الكشري:-

1 كوب عدس بجبة (عدس أسود)

1 كوب أرز مصري

1 كوب مكرونة (صغيرة أو شعيرية)

1 كوب حمص مسلوق

2 كوب بصل مقطع شرائح

زيت نباتي

ملح

مكونات صلصة الطماطم:

4 حبات طماطم متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 فصوص ثوم مفرومة

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل

شطة حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت

مكونات الدقة:

3 فصوص ثوم مهروس

1/4 كوب خل أبيض

1/4 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة كمون

رشة ملح

شطة حسب الرغبة

طريقة عمل الكشري

طريقة عمل الكشري:-

يغسل العدس جيدا، ثم يسلق في ماء مملح حتى ينضج نصف نضج.

يصفى ويترك جانبا.

يغسل الأرز جيدا.

في وعاء، ضعي قليلا من الزيت، ثم أضيفي الأرز والعدس مع قليل من الملح، واسكبي كمية من الماء تكفي لتسوية الخليط.

يطهى على نار هادئة حتى ينضج.

تسلق المكرونة في ماء مملح حتى تنضج، ثم تصفى وتترك جانبا.

يقطع البصل إلى شرائح رفيعة، ويقلى في كمية وفيرة من الزيت حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.

يصفى البصل ويوضع على ورق لامتصاص الزيت.

ولتحضير صلصة الطماطم، يشوح الثوم في قليل من الزيت حتى يصفر.

تضاف الطماطم المبشورة، والصلصة، والتوابل (ملح، فلفل، كمون، شطة).

وتترك الصلصة على نار هادئة حتى تتكثف جيدا.

ولتحضير الدقة، في وعاء صغير، يخلط الثوم المهروس مع الخل والماء والملح والكمون والشطة.

يترك المزيج حتى يتجانس ويقدم باردا بجانب الكشري.

ثم ضعي الأرز والعدس في طبق التقديم، ثم أضيفي المكرونة.

وزعي صلصة الطماطم فوقها، ثم أضيفي الحمص والبصل المحمر.

قدمي الدقة على الجانب، ويمكن إضافة الشطة حسب الرغبة.

يمكن إضافة مكرونة إسباجتي لزيادة التنوع.

للحصول على طعم أغنى، يمكن استخدام مرقة خفيفة بدل الماء عند تسوية الأرز والعدس.

يجب تصفية الزيت جيدا من البصل المقلي حتى لا يصبح الطبق دهني.

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