الأحوال المدنية: قوافل خدمات متنقلة لتيسير استخراج الأوراق الثبوتية في المحافظات

 واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالأوراق الثبوتية، بما في ذلك استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، مطروح، وشمال سيناء.

وأسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 9079 بطاقة رقم قومي و34693 مصدرًا مميكنًا، فيما تقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المشار إليها اعتبارًا من يوم 15/11/2025، تلبية للإقبال المتزايد من المواطنين.

كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر أرقام القطاع المختصرة: 15340 للطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتسليمها في ذات اليوم، ما أسفر عن استخراج 1065 بطاقة رقم قومي و146 مصدرًا مميكنًا.

وفي إطار الاهتمام بالحالات الإنسانية، واصل القطاع إرسال مأموريات لـ 49 حالة مرضية أو لكبار السن وذوي الهمم في المنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، بالإضافة إلى إيفاد مأموريات للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات 297 مواطنًا ومواطنة.

كما استمر استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ421 مواطنًا ومواطنة.

وقد لاقت هذه الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما توفره من تيسير الخدمات وتوفير الوقت والجهد، في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان وتسهيل الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين.

 

