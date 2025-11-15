الأمن: محضر فقد اللوحات لا يمنع ضبط المركبة وتحرير محضر ضد مالكها

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام ضابط مرور بالجيزة بسحب دراجته النارية "اسكوتر" لسيرها بدون لوحات معدنية خلفية، رغم قيامه بتحرير محضر فقد للوحة.

“عامل محضر فقد وضابط المرور سحب الاسكوتر”.. الأمن يكشف ملابسات فيديو بالهرم

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة الشخص لدراجته النارية بدون لوحات خلفية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، واعتقاده أن حمله مذكرة الفقد يجيز له السير بدون لوحات، قام ضابط المرور بسحب الدراجة لمخالفته قانون المرور.

استرداد الدراجة والإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعقب استكمال الإجراءات لاسترداد اللوحة المعدنية، تم تسليم الدراجة لصاحبها، مع توجيه رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالقوانين المرورية حفاظًا على السلامة العامة.

