الحقوني باب الشقة قفل على عيالي، أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مواطن

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فور تلقيها استغاثة من أحد المواطنين، يطلب المساعدة في فتح باب شقته بعد حبس نجلتيه داخلها وعدم تمكنه من التواصل معهما؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية للتدخل السريع فى البلاغات الطارئة.

وعلى الفور، قامت القوات الأمنية بفتح باب الشقة واستخراج نجلتي المبلغ بحالة جيدة، وسط إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بـ سرعة تحرك الأجهزة الأمنية وكفاءة التعامل مع البلاغ.

