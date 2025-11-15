السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 3 صبية يؤدون حركات استعراضية بدراجات كهربائية ببنى سويف

ضبط 3 صبية يؤدون
ضبط 3 صبية يؤدون حركات استعراضية بدراجات كهربائية ببنى سويف
كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تضمن قيام 3 صبية بأداء حركات استعراضية باستخدام دراجات كهربائية بأحد شوارع بنى سويف.

 

تفاصيل الواقعة والضبط
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الأشخاص الظاهرين في الفيديو وهم عاطل وطالبان، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بنى سويف. وأقروا أثناء المواجهة بقيامهم بالواقعة بقصد اللهو، بعد استئجار الدراجات من شخصين آخرين مقيمين بنفس الدائرة.

إجراءات الأمن والتحفظ على الدراجات
تم ضبط مالكي الدراجات، وبحوزتهم 9 دراجات كهربائية، من بينها الدراجات الظاهرة بمقطع الفيديو، وتم التحفظ على الدراجات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها ومالكيها.
 

دراجات كهربائية حركات استعراضية ضبط المخالفين بني سويف وزارة الداخلية مخالفات المرور الامن العام حوادث الطرق مراقبة السلوكيات الخطرة فيديوهات على مواقع التواصل

الجريدة الرسمية