ضبط 3 صبية يؤدون حركات استعراضية بدراجات كهربائية ببنى سويف

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تضمن قيام 3 صبية بأداء حركات استعراضية باستخدام دراجات كهربائية بأحد شوارع بنى سويف.

تفاصيل الواقعة والضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الأشخاص الظاهرين في الفيديو وهم عاطل وطالبان، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بنى سويف. وأقروا أثناء المواجهة بقيامهم بالواقعة بقصد اللهو، بعد استئجار الدراجات من شخصين آخرين مقيمين بنفس الدائرة.

إجراءات الأمن والتحفظ على الدراجات

تم ضبط مالكي الدراجات، وبحوزتهم 9 دراجات كهربائية، من بينها الدراجات الظاهرة بمقطع الفيديو، وتم التحفظ على الدراجات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها ومالكيها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.