السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة الاعتداء على فتاة بالغربية باستخدام عصا بلاستيكية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات منشور تضررت خلاله طالبة من قيام 3 أشخاص يستقلون دراجات هوائية بالتحرش بها والتعدى عليها بالضرب، ما أدى لإصابتها أثناء سيرها برفقة شقيقتها بأحد الطرق بدائرة الغربية.

 

تفاصيل الواقعة والضبط

تلقي قسم شرطة أول المحلة بلاغا من طالبة مقيمة بدائرة القسم بتعرضها للضرب من مجهولين على دراجات هوائية، ما أدى لإصابتها بكدمة أسفل الظهر.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قام أحدهم بضرب المُبلغة بـ عصا بلاستيكية كانت بحوزته بقصد التحرش.

 

التحفظ على الأدلة والإجراءات القانونية
وبإرشاد المتهمين تم ضبط الدراجات الهوائية والعصا البلاستيكية المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الجريدة الرسمية