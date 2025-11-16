الأحد 16 نوفمبر 2025
حالة المرور اليوم.. أحجام مرورية متحركة على الطرق والمحاور وشوارع وسط البلد

شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية على عدد كبير من المحاور والطرق الرئيسية، بالتزامن مع ذروة خروج الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم.

 

حالة المرور اليوم 16 نوفمبر 2025

 

وظهرت كثافات متحركة أعلى كوبري أكتوبر، خاصة بمناطق رمسيس، عبد المنعم رياض، العجوزة، والزمالك،  وكورنيش النيل بداية من ماسبيرو، كما ظهر تباطئ فى حركة السيارات فى شوارع وسط البلد نتيجة زيادة الأحمال.


وسُجل زحام واضح في صلاح سالم، الأوتوستراد، محور النصر، ميدان العباسية، وشارع الطيران بمدينة نصر، بجانب تباطؤ بحركة السير في شارع الخليفة المأمون ومحيط جامعة عين شمس.

 

ضبط 3 أشخاص بتهمة الاعتداء على فتاة بالغربية باستخدام عصا بلاستيكية

ضبط 3 صبية يؤدون حركات استعراضية بدراجات كهربائية ببنى سويف

في الجيزة:


كما شهد شارع الهرم زحامًا  بسبب أعمال مترو الأنفاق، مع بطء حركة السيارات في شارع فيصل، ترعة المريوطية، الطالبية، والمنيب.
 

كما ظهرت كثافات متوسطة متحركة ملحوظة في محور صفط اللبن، جامعة القاهرة، ميدان النهضة، شارع السودان،

في القليوبية:


وسُجلت كثافات مرورية متقطعة على الطريق الزراعي في الاتجاهين خاصة بمناطق شبرا الخيمة، قليوب، وطوخ.

 

وتواصل  الإدارة العامة للمرور متابعة الحالة الميدانية ونشر الخدمات والدفع بسيارات الإغاثة والأوناش لرفع أي أعطال تعيق حركة المركبات، مع التنسيق المستمر بين إدارات مرور القاهرة والجيزة والقليوبية لتيسير الحركة وتوفير السيولة في أوقات الذروة.

