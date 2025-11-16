الأحد 16 نوفمبر 2025
حوادث

أمن الفيوم يتدخل لإنقاذ أب وابنه احتجزوا داخل مصعد

إنقاذ أب وطفله محتجزين
إنقاذ أب وطفله محتجزين داخل مصعد
تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من استخراج شخص ونجله الطفل اللذين احتجزا داخل مصعد أحد العقارات، عقب تقدم المبلغ ببلاغ لشرطة النجدة.

أمن الفيوم.. إنقاذ أب وطفله محتجزين داخل مصعد
أمن الفيوم.. إنقاذ أب وطفله محتجزين داخل مصعد

أمن الفيوم.. إنقاذ أب وطفله محتجزين داخل مصعد

وحظي التدخل السريع بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى لسرعة تحرك القوات وكفاءة التعامل مع البلاغ، مؤكدين حرص الأجهزة الأمنية على سلامة المواطنين واستجابتهم الفورية للحالات الطارئة.

الجريدة الرسمية