أمن الفيوم يتدخل لإنقاذ أب وابنه احتجزوا داخل مصعد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من استخراج شخص ونجله الطفل اللذين احتجزا داخل مصعد أحد العقارات، عقب تقدم المبلغ ببلاغ لشرطة النجدة.

أمن الفيوم.. إنقاذ أب وطفله محتجزين داخل مصعد

وحظي التدخل السريع بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى لسرعة تحرك القوات وكفاءة التعامل مع البلاغ، مؤكدين حرص الأجهزة الأمنية على سلامة المواطنين واستجابتهم الفورية للحالات الطارئة.

