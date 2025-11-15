الداخلية تكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا

السبت 15 نوفمبر 2025
الداخلية تكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيًا
نظمت وزارة  الداخلية، الاحتفال السنوى لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا بمختلف المراحل التعليمية؛ فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لدعم أسر شهداء الشرطة، وبرعاية وزير الداخلية.

شهد الاحتفال تسليم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وممثلى وزارة التربية والتعليم، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين.

وأكدت أسر وأبناء الشهداء أن هذا التكريم يحمل لهم قيمة معنوية كبيرة، باعتباره امتدادًا لتضحيات آبائهم الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن الوطن، موجّهين الشكر للوزارة على الدعم المستمر والرعاية التى لا تنقطع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، تأكيدًا لاعتزاز الوزارة بتضحياتهم الجليلة في حماية الوطن واستقراره.

الجريدة الرسمية