السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه في الشرقية

ضبط سائق نقل يسير
ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه معرضًا حياته وحياة المواطنين
18 حجم الخط

تمكنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة الشرقية.

 

مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى

 

وكانت أجهزة الأمن، رصدت مقطع فيديو يُظهر قيام قائد سيارة "نقل" بالسير عكس الاتجاه بمحافظة الشرقية، ما عرض حياته والمواطنين للخطر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

إحباط أكبر صفقة كبتاجون في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه.. تفكيك تشكيل عصابي أجنبي حاول تهريب 1.2 مليار قرص لخارج البلاد.. وورشة نجارة في السلام بوابة كشف العصابة

إحباط محاولة تشكيل عصابي أجنبي لجلب أقراص الكبتاجون المخدر بـ 2.7 مليار جنيه


 

إجراءات قانونية صارمة

 

وبمواجهته اعترف السائق بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن سبب المخالفة كان اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها، استكمالًا للجهود الأمنية لضمان السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرقية ضبط سائق نقل السير عكس الاتجاه المرور الامن العام حوادث الطريق السلامة المرورية مخالفات مرورية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

إحباط أكبر صفقة كبتاجون في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه.. تفكيك تشكيل عصابي أجنبي حاول تهريب 1.2 مليار قرص لخارج البلاد.. وورشة نجارة في السلام بوابة كشف العصابة

إحباط محاولة تشكيل عصابي أجنبي لجلب أقراص الكبتاجون المخدر بـ 2.7 مليار جنيه

السير عكس الاتجاه يتسبب في حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي بالجيزة

الداخلية تكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا

بعد تداول فيديو، ضبط أب اعتدى على ابنته بالضرب والتعذيب في الشرقية

أب يعتدي على طفلته في الإسماعيلية لإجبارها على التسول وتحرك عاجل من الشرطة

ضبط 3 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

ضبط 9 رجال و6 سيدات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عكرمة البربري" تلميذ ابن عباس الذي فاق أستاذه

أحمد كريمة يسلط الضوء على مواعظ الإمام الحسن وبلاغته بعد استشهاد والده

كيف قتل الحسن ومن وضع له السم؟ أحمد كريمة يوضح المؤامرة الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية