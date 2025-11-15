ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه في الشرقية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة الشرقية.

مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى

وكانت أجهزة الأمن، رصدت مقطع فيديو يُظهر قيام قائد سيارة "نقل" بالسير عكس الاتجاه بمحافظة الشرقية، ما عرض حياته والمواطنين للخطر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.





إجراءات قانونية صارمة

وبمواجهته اعترف السائق بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن سبب المخالفة كان اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها، استكمالًا للجهود الأمنية لضمان السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين.

