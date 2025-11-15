السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

إحباط محاولة تشكيل عصابي أجنبي لجلب أقراص الكبتاجون المخدر بـ 2.7 مليار جنيه

الداخلية تحبط أكبر صفقة مخدرات فى 2025
فى ضربة أمنية حاسمة؛ أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيدًا لتهريبها للخارج، تُقدر قيمتها المالية بـ 2,730 مليار جنيه.

أكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم 11 عنصر إجرامى "بينهم 9 يحملون جنسية إحدى الدول"؛ بجلب كميات من أقراص "الكبتاجون" المخدر تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول، وأشارت التحريات إلى قيام عناصر التشكيل باتخاذ ورشة نجارة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة لطحن كميات من الأقراص المخدرة وتحويلها إلى "بودرة"وإخفائها داخل "ترابيزات خشبية" بنظام الكبس إستعدادًا لتهريبها.

الداخلية تحبط أكبر صفقة مخدرات فى 2025.. بقيمة 2.7 مليار جنيه 


وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم وتم ضبطهم بنطاق محافظتى "القاهرة، الجيزة"، وبحوزتهم (900 ألف قرص كبتاجون مخدر– 200 كيلو جرام لبودرة الكبتاجون المخدر بما يعادل 1,200 مليون قرص مخدر مخبئين داخل ألواح خشبية – مطحنة – بندقية خرطوش– 4 سلاح أبيض – 5 سيارات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة فى الدول المستهدفة بـحوالى(2,730 مليار جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرًا لتلك السموم للدول الأخرى.

الجريدة الرسمية