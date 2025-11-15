السبت 15 نوفمبر 2025
ملفات وحوارات

إحباط أكبر صفقة كبتاجون في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه.. تفكيك تشكيل عصابي أجنبي حاول تهريب 1.2 مليار قرص لخارج البلاد.. وورشة نجارة في السلام بوابة كشف العصابة

إحباط أكبر صفقة كبتاجون
إحباط أكبر صفقة كبتاجون فى 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه
فى واحدة من أهم الضربات الأمنية خلال عام 2025؛ نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، فى  إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب شحنة ضخمة من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول، في عملية نوعية أكدت جاهزية الأجهزة الأمنية وقدرتها على حماية الأمن القومى ومنع تحويل البلاد إلى معبر للشبكات الدولية.

خيوط المعلومات الأولى.. ورشة نجارة تتحول لمعمل مخدرات

 

بدأت تفاصيل الواقعة مع توافر معلومات لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية بشأن نشاط تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم 11 عنصر إجرامى؛ بينهم 9 عناصر يحملون جنسية إحدى الدول.

مكافحة المخدرات ترصد نشاط 11 عنصر إجرامى بينهم 9 أجانب

التحريات أكدت أن التشكيل لجأ إلى ورشة نجارة بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة، لاستخدامها كمقر لطحن أقراص الكبتاجون وتحويلها إلى "بودرة" ثم إعادة كبسها وإخفائها داخل "ترابيزات خشبية" بتجهيزات محكمة تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد. 

أكمنة مُحكمة وإيقاف الشحنة قبل مغادرتها

وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبّع عناصر التشكيل ورصد تحركاتهم بدقة، قبل تنفيذ المأمورية المشتركة بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

ضبط 900 ألف قرص و200 كيلو من البودرة تعادل 1.2 مليار قرص

وأسفرت العملية عن ضبط العناصر الإجرامية وبحوزتهم  900 ألف قرص كبتاجون مخدر، 200 كيلو جرام بودرة كبتاجون بما يعادل 1.200 مليار قرص مخبأة داخل ألواح خشبية، مطحنة خاصة بطحن الأقراص، بندقية خرطوش،4 أسلحة بيضاء، 5 سيارات تستخدم في النقل والتغطية. 

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات فى الدولة المستهدفة بـ2.730مليار جنيه.

إحباط أكبر صفقة كبتاجون فى 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت باستدعاء مجرى التحريات فى الواقعة لسماع أقواله فضلا عن أرسال المضبوطات الى الجهات المختصة للفحص وإعداد تقرير بشأن المضبوطات وموافاة النيابة بنتائجة، بالأضافة الى حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ضبط 3 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

ضبط 9 رجال و6 سيدات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

رسالة أمنية واضحة.. مصر ليست معبرًا للمخدرات

وبعد نجاح أجهزة وزارة الداخلية فى كشف عملية مخدر الكبتاجون يكشف عن استمرار النجاحات الأمنية التى تحققها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الشبكات الدولية لجلب المواد المخدرة، وقطع الطريق على محاولات استغلال البلاد كمحطة عبور لهذه السموم، حمايةً للشباب والمجتمع والأمن القومى. 

الجريدة الرسمية