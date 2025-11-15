السير عكس الاتجاه يتسبب في حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي بالجيزة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" وبرفقته آخر بالسير عكس الاتجاه والاتصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بالجيزة، وتم ضبط مرتكبا الواقعة.

السير عكس الإتجاه يتسبب فى حادث تصادم

رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" وبرفقته آخر بالسير عكس الاتجاه والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بالجيزة.

بالفحص تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط مركبة الـ "توك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة" وبرفقته عاطل وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لاختصار الطريق، وتم التحفظ على المركبة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.