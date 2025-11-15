السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

السير عكس الاتجاه يتسبب في حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي بالجيزة

السير عكس الإتجاه
السير عكس الإتجاه يتسبب فى حادث تصادم
كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" وبرفقته آخر بالسير عكس الاتجاه والاتصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بالجيزة، وتم ضبط مرتكبا الواقعة.

رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" وبرفقته آخر بالسير عكس الاتجاه والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بالجيزة.

 

بالفحص تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط مركبة الـ "توك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة" وبرفقته عاطل وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لاختصار الطريق، وتم التحفظ على المركبة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.

