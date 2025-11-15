السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد تروسيكل يحمل أطفالًا من طلبة المدارس بالجيزة

ضبط قائد تروسيكل
ضبط قائد "تروسيكل" يحمل أطفالًا من طلبة المدارس بالجيزة
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على قائد "تروسيكل" يحمل أطفالًا من طلبة المدارس، معرضًا حياتهم للخطر.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت  تداول مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر قائد مركبة "تروسيكل" وهو يقوم بتحميل أطفال من طلبة المدارس بالصندوق الخلفى للمركبة، معرضًا حياتهم للخطر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المركبة والتأكد من صلاحيتها، بينما تبين أن قائدها سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بالجيزة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر فى الفيديو وتم التحفظ على المركبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بالجيزة محافظة الجيزة مقطع فيديو طلبة المدارس - وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه في الشرقية

إحباط أكبر صفقة كبتاجون في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه.. تفكيك تشكيل عصابي أجنبي حاول تهريب 1.2 مليار قرص لخارج البلاد.. وورشة نجارة في السلام بوابة كشف العصابة

إحباط محاولة تشكيل عصابي أجنبي لجلب أقراص الكبتاجون المخدر بـ 2.7 مليار جنيه

السير عكس الاتجاه يتسبب في حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي بالجيزة

الداخلية تكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا

بعد تداول فيديو، ضبط أب اعتدى على ابنته بالضرب والتعذيب في الشرقية

أب يعتدي على طفلته في الإسماعيلية لإجبارها على التسول وتحرك عاجل من الشرطة

ضبط 3 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عكرمة البربري" تلميذ ابن عباس الذي فاق أستاذه

أحمد كريمة يسلط الضوء على مواعظ الإمام الحسن وبلاغته بعد استشهاد والده

كيف قتل الحسن ومن وضع له السم؟ أحمد كريمة يوضح المؤامرة الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية