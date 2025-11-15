ضبط قائد "تروسيكل" يحمل أطفالًا من طلبة المدارس بالجيزة

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على قائد "تروسيكل" يحمل أطفالًا من طلبة المدارس، معرضًا حياتهم للخطر.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر قائد مركبة "تروسيكل" وهو يقوم بتحميل أطفال من طلبة المدارس بالصندوق الخلفى للمركبة، معرضًا حياتهم للخطر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المركبة والتأكد من صلاحيتها، بينما تبين أن قائدها سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بالجيزة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر فى الفيديو وتم التحفظ على المركبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قائدها.

