مشوار منتخب مصر وسويسرا قبل مواجهتهما بكأس العالم تحت 17 عامًا

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، اليوم الجمعة، مواجهة صعبة، عندما يواجه نظيره منتخب سويسرا، ضمن مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر حاليًّا وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

مشوار سويسرا في كأس العالم قبل مواجهة مصر 

وتصدر منتخب سويسرا والملقب "بالساعات" المجموعة برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب كوت دي فوار بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية بدون أهداف، وحقق الفوز على المكسيك بنتيجة 3/1 في الجولة الثالثة.

 وأحرز مهاجموه 7 أهداف ودخل مرماهم هدفين.

مشوار منتخب مصر قبل مواجهة سويسرا

فيما تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 32 بالمونديال ضمن أفضل ثوالث المنتخبات وذلك بعدما خاض دور المجموعات في المجموعة الخامسة التي كانت ضمت إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

ولعب منتخب مصر 3 مباريات حصد خلالهما 4 نقاط في المركز الثالث من «فوز على هايتي 4-1 وتعادل مع فنزويلا 1-1 وهزيمة أمام إنجلترا 0-3».

وسجل لاعبو منتخب مصر 5 أهداف واستقبلت شباك الفراعنة 5 أخرين.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سويسرا

ومن المتوقع أن يدفع أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين بالقوة الضاربة في تشكيلة الفراعنة الصغار أمام المنتخب السويسري، طمعا في تحقيق نتيجة إيجابية تصعد به لدور الستة عشر في المونديال، لذا بات الأقرب أن يبدأ منتخبنا الوطني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.
خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، ومهند الشامي.
خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، وبلال عطية.
خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، وعبد العزيز الزغبي.

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

مباراة اليوم بين منتخبي مصر وسويسرا، لا تقبل القسمة على اثنين، فلا بد فيها من فائز يتأهل مباشرة للدور ربع النهائي بمونديال الناشئين، أما الخاسر فيحزم حقائبه ويرحل عائدً ا إلى بلاده.

ويطمح أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر، في قيادة الفراعنة الصغار لتحقيق المفاجأة وإقصاء المنتخب السويسري، على أمل الوصول إلى أبعد نقطة في المونديال.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ32 بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، من فوز وتعادل وخسارة، أمام منتخب سويسرا فتأهل لهذا الدور بعد تصدر المجموعة السادسة بسبع نقاط، حيث حقق انتصارين في دور المجموعات وتعادل في واحدة.

