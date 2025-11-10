أول تعليق من أحمد الكاس على خسارة مصر أمام إنجلترا بثلاثية (فيديو)

18 حجم الخط

علق أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، على خسارة فريقه أمام منتخب إنجلترا بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر.

وفي أول تصريح له عقب مباراة مصر وإنجلترا حرص أحمد الكاس على تقديم الاعتذار للشعب المصري على الخسارة الكبيرة أمام منتخب إنجلترا في مونديال الناشئين، وأكد على تحمله المسئولية كاملة عن الهزيمة.

واجهنا منتخبين في غاية القوة

أضاف أحمد الكاس منذ وصولنا إلى الإمارات تعاهدنا جميعا الجهاز الفني واللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية تسعد الشعب المصري، ولكننا واجهنا منتخبين قويين هما منتخب فنزويلا والمنتخب الإنجليزي، نجحنا في التعادل مع الأول بهدف رغم النقص العددي نتيجة طرد محمد حمد في الدقيقة 59 وحصدنا نقطة.

وأمام منتخب إنجلترا القوي دخلنا المباراة من أجل تحقيق الفوز، ولكن ظروف المباراة وإجهاد اللاعبين، أثر سلبا على مستوى الفريق، ولكن نعد الجماهير أن نبذل قصارى جهدنا في اللقاء القادم من أجل الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

واختتم الكاس حديثه بمناشدة الجالية المصرية في قطر من أجل مواصلة دعم الفريق لقوة من أجل التأهل لدور الستة عشر.

