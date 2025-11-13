الخميس 13 نوفمبر 2025
موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

كأس العالم للناشئين، ضرب منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة موعدا مع نظيره السويسري في دور الـ32 بمونديال الناشئين، المقام حاليا في قطر وتختتم فعالياته يوم 27 نوفمبر الجاري. 

وأسفرت المواجهات التي أعلنتها اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين عن وقوع منتخب مصر ثالث المجموعة الخامسة في مواجهة منتخب سويسرا أول المجموعة السادسة.

موعد مباراة مصر وسويسرا والقناة الناقلة

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين الثالثة عصر غد الجمعة، موعدا لإقامة مباراة مصر وسويسرا، وتنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة. 

وتحددت المنتخبات المتنافسة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، والمقامة حاليا في قطر وجاءت على النحو التالي:

مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين ضد المكسيك

البرتغال ضد  بلجيكا

مصر ضد  سويسرا

أيرلندا ضد  كندا

المغرب ضد  الولايات المتحدة

زامبيا ر مالي

البرازيل ضد  باراجواي

فرنسا ضد  كولومبيا

تونس ضد  النمسا

إنجلترا ضد  كوريا الجنوبية

فنزويلا ضد  كوريا الشمالية

اليابان ضد  جنوب أفريقيا

إيطاليا ضد  التشيك

كرواتيا ضد  أوزبكستان

السنغال ضد  أوغندا

ألمانيا ضد بوركينا فاسو

 

الجريدة الرسمية