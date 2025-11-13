منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة سويسرا في دور الـ32 بالمونديال (صور)

18 حجم الخط

اختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، مساء اليوم الخميس، مرانه الختامي تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، استعدادًا لمباراته المرتقبة غدًا أمام نظيره منتخب سويسرا، في دور الـ32 ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقامة حاليًّا في قطر.

موعد مباراة مصر وسويسرا والقناة الناقلة

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين غدًا الجمعة 14 نوفمبر الجاري، في الثالثة عصر بتوقيت القاهرة، موعدا لإقامة مباراة مصر وسويسرا، وتنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

7 معلومات عن منتخب سويسرا للناشئين

وحرص الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، على تسليط الضوء على مسيرة المنتخب الأوروبي في البطولة وكيفية تأهله للنهائيات على النحو التالي:

- تأسس الاتحاد السويسري لكرة القدم في 7 أبريل عام 1895 وانضم للاتحاد الدولي مع بداية تأسيسه 1904 وللاتحاد الأوروبي 1954.

- تصدر منتخب سويسرا المجموعة السادسة في كأس العالم برصيد 7 نقاط من انتصارين على كوت ديفوار (4 – 1) في الجولة الأولى والمكسيك (3 – 1) في الجولة الثالثة وبينهما تعادل مع كوريا الجنوبية (0 – 0).

- سجل الفريق 7 أهداف عن طريق 5 لاعبين على رأسهم ملادن ميياجلوفيتش صاحب القميص رقم 10 وصانع ألعاب فريق فرايبورج الألماني للشباب برصيد هدفين ’ ثم جيل زوفري مدافع يانج بويز صاحب القميص رقم 5 أدريان ليوكس مهاجم نادي سيون وصاحب القميص رقم 18 جياكومو كولوتو مهاجم بازل وصاحب القميص رقم 7 وجيل ستيل لاعب وسط نادي زيورخ الذي يرتدي القميص رقم 20 برصيد هدفًا واحدًا ’ بينما جاء الهدف السابع عبر سانتياجو لوبيز مدافع المكسيك بطريق الخطأ.

- المدير الفني ماسيمو ريزو (51 سنة) تولى المهمة في 1 يوليو 2025 وهو مدرب سابق لمنتخبات تحت 18 ’ 19 ’ 20 عامًا كما ارتبط اسمه بنادي زيورخ كمدرب في فئة الشباب ومدرب مساعد ثم مدير فني للفريق الأول.

- خاض التصفيات الأوروبية بالمرحلة الأولى في المجموعة العاشرة خلال الفترة من 9 أكتوبر حتى 19 نوفمبر في مولدوفا ’ وتمكن من تصدرها برصيد 7 نقاط من فوزين على مولدوفا (4 – 0) ومونتينيجرو (3 – 0) وتعادل مع الكيان الصهيوني (2 – 2).

- في المرحلة الثانية من التصفيات التي استضافها على أرضه لعب في المجموعة الخامسة وتمكن من حجز مقعده في النهائيات مع 10 منتخبات أوروبية أخرى بعد حلوله ثانيًا برصيد 6 نقاط من انتصارين على منتخب تركيا (3 – 2) والسويد (1 – 0) وخسارة واحدة أمام منتخب جمهورية التشيك صاحب الصدارة (1 – 3).

- خاض خلال مشواره في التصفيات في مرحلتيها لعب 6 مباريات فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر أخرى وسجل 14 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف وتصدر أدريان ليوكس قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف يليه جوزيف براليك برصيد 3 أهداف.

