الجمعة 14 نوفمبر 2025
عصام كامل

التشكيل المتوقع لمنتخب الناشئين أمام سويسرا بكأس العالم تحت 17 عاما

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، اليوم الجمعة، مواجهة صعبة، عندما يواجه نظيره منتخب سويسرا، ضمن مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر حاليًّا وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سويسرا

ومن المتوقع أن يدفع أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين بالقوة الضاربة في تشكيلة الفراعنة الصغار أمام المنتخب السويسري، طمعا في تحقيق نتيجة إيجابية تصعد به لدور الستة عشر في المونديال، لذا بات الأقرب أن يبدأ منتخبنا الوطني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.
خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، ومهند الشامي.
خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، وبلال عطية.
خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، وعبد العزيز الزغبي.

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

مباراة اليوم بين منتخبي مصر وسويسرا، لا تقبل القسمة على اثنين، فلا بد فيها من فائز يتأهل مباشرة للدور ربع النهائي بمونديال الناشئين، أما الخاسر فيحزم حقائبه ويرحل عائدً ا إلى بلاده.

ويطمح أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر، في قيادة الفراعنة الصغار لتحقيق المفاجأة وإقصاء المنتخب السويسري، على أمل الوصول إلى أبعد نقطة في المونديال.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ32 بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، من فوز وتعادل وخسارة، أمام منتخب سويسرا فتأهل لهذا الدور بعد تصدر المجموعة السادسة بسبع نقاط، حيث حقق انتصارين في دور المجموعات وتعادل في واحدة.

