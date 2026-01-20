ساويرس يكشف عن تعاون استراتيجي بين أوراسكوم وكازاخستان في التعدين والقطاع المالي والسياحة

18 حجم الخط

كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن التعاون الاستثماري الاستراتيجي بين شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار وجمهورية كازاخستان، في عدة مجالات.

تعاون استراتيجي بين أوراسكوم للاستثمار وجمهورية كازاخستان

وأكد رئيس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، المهندس نجيب ساويرس، أنه التقى وزير خارجية كازاخستان، يرميك كوشيرباييف، لمناقشة مجالات التعاون ذات الأولوية، والتي تشمل التعاون في صناعات التعدين والقطاع المالي والسياحة والتنمية.

مهندس نجيب ساويرس ووزير خارجية كازاخستان، فيتو



وكشفالمهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه على منصة "أكس"، عن التعاون بين أوراسكوم وجمهورية كازاخستان، فقال: " كازاخستان وشركة أوراسكوم القابضة للاستثمار تناقشان التعاون الاستثماري الاستراتيجي"

كما أكد المهندس نجيب ساويرس أن "وزير خارجية جمهورية كازاخستان، يرميك كوشيرباييف، عقد اجتماعًا معه، باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار".

وأوضح المهندس نجيب ساويرس أنه ناقش مع وزير خارجية كازاخستان مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك صناعات التعدين والمعادن، والقطاع المالي، والسياحة، والتنمية.

وأشار المهندس نجيب ساويرس إلى أنه تم إعطاء اهتمام خاص لجهود كازاخستان الرامية إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، واستقطاب مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص يتمتعون بخبرات دولية.

وأكد وزير الخارجية يرميك كوشيرباييف أن "كازاخستان وجهة مفتوحة ومضمونة للاستثمارات طويلة الأجل. ويظل بناء حوار قائم على الثقة مع المستثمرين جزءًا لا يتجزأ من سياسة الاستثمار في البلاد، مع تقديم دعم شامل في جميع مراحل تنفيذ المشاريع".

كازاخستان غنية بالثروات المعدنية والنفط

جدير بالذكر أن كازاخستان دولة صناعية يعتمد اقتصادها على إنتاج النفط والغاز، حيث بلغ إنتاجها من النفط ما يقارب 90 مليون طن من النفط والمكثفات، في عام 2019.

وتعتبر كازاخستان دولة غنية بالثروات المعدنية، حيث تحتل المركز الأول في العالم في الاحتياطات المكتشفة للزنك والتنجستين، وتحتل المركز الثاني في احتياطات الفضة والرصاص واليورانيوم، كما تحتل المركز السادس في احتياطات الذهب، والمركز التاسع في احتياطات النفط.

كازاخستان دولة غنية بالثروات المعدنية، فيتو

كما بلغ احتياطي دولة كازاخستان من الذهب والعملات الأجنبية 89.4 مليار دولار أمريكي في شهر نوفمبر 2019، وبلغ إجمالي الناتج المحلي لكازاخستان 187.39 مليار دولار عام 2019، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 9409 دولار أمريكي.

وتعتبر أهم بنود صادرات كازاخستان خام النفط والغاز (نسبة 70% من إجمالي صادرات البلاد) والفلزات والقمح، وأهم الواردات مواد مصنعة والغاز والسيارات والمعدات وقطع الغيار والخضروات.

وتُعد كازاخستان من أكبر مصدري القمح العالميين، حيث يزرع القمح في نسبة 70% من الأراضي في شمال كازاخستان، أما جنوبها فيزرع فيها الأرز والقطن والتبغ، كما تزرع الفواكه والخضراوات. ويوجد في كازاخستان تطور في تربية المواشي والأغنام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.