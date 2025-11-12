مشوار منتخب مصر بمونديال الناشئين حال تخطى سويسرا

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
ضرب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، موعدًا مع نظيره منتخب سويسرا، في لقاء دور الـ32 ببطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًّا في قطر، وتختتم منافساتها في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

كان منتخب مصر احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، خلف منتخب فنزويلا صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، ومنتخب انجلترا الوصيف بـ 6 نقاط، ليتأهل الفراعنة ضمن أفضل ثماني منتخبات احتلت المركز الثالث في مونديال الناشئين.

منافس منتخب مصر في الدور الـ32، وهو المنتخب السويسري احتل صدارة المجموعة السادسة في المجموعة السادسة، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر، وفق نظام البطولة.

منتخب سويسرا للناشئين، فيتو
منتخب سويسرا للناشئين، فيتو

مشوار مصر حال الفوز على سويسرا 

وبحسب النظام الذي أقرته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين في الأدوار الإقصائية، فإن منتخب مصر حال حقق الفوز على سويسرا في دور ال32، فإنه سيواجه الفائز من مباراة جمهورية أيرلندا وكندا في دور الـ 16.

وحال حقق منتخب مصر للناشئين الفوز في دور الستة عشر سيواجه في الدور ربع النهائي الفائز من مباراتي (البرتغال ضد بلجيكا) أو (الأرجنتين ضد المكسيك).

 

منافس مصر المحتمل في دور الستة عشر 

وفي حال نجح الفراعنة الصغار في تخطي ربع النهائي سيواجه في نصف النهائي الفريق المتأهل من هذه المواجهات (أمريكا ضد المغرب) أو (مالي ضد زامبيا) أو (البرازيل ضد باراجواي) أو (فرنسا ضد كولومبيا).

وتقام مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في دور الـ32 ببطولة كأس العالم للناشئين يوم الجمعة المقبل 14 نوفمبر الجاري.

