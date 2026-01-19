الإثنين 19 يناير 2026
بعد تحديد هويتهم، الشرطة الإيرانية تمهل مثيري الشغب 3 أيام لتسليم أنفسهم

أمهل قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان "المضللين والمتورطين في أعمال الشغب الأخيرة" ثلاثة أيام لتسليم أنفسهم، محذرا من أن ملفات جميع المطلوبين قيد المتابعة المستمرة.

 

حركة المواصلات تسير بشكل طبيعي ومتوازن في جميع المدن الإيرانية

 وأكد رادان أن الأمن مستتب في البلاد، مشيرا إلى أنه "جرى تأمينه وتثبيته بشكل جيد".

وقال إن "حماة الأمن موجودون في الساحة بكامل طاقاتهم، وإن حركة المواصلات تسير بشكل طبيعي ومتوازن في جميع مدن البلاد، مضيفا أنه "لا توجد أي مشكلات تذكر، وأن جميع العاملين حضروا إلى أعمالهم من أجل الحفاظ على أمن الشعب".

إيران: الأجهزة الأمنية أوفت بوعدها للشعب بالتصدي للمشاغبين والإرهابيين

وشدد القائد العام للشرطة على أن "الأجهزة الأمنية أوفت بوعدها للشعب بالتصدي للمشاغبين والإرهابيين حتى آخر فرد"، لافتا إلى أنه "تم حتى الآن اعتقال عدد كبير من هؤلاء الأشخاص، وقد أدلوا جميعا باعترافاتهم، كما جرى إعداد ملفات تتعلق بأعمال العنف والقتل والتخريب التي نفذوها، وهي قيد المتابعة والمعالجة القانونية".

الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد كبير من المتورطين فى أحداث الشغب

وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد كبير من المتورطين الآخرين، مؤكدا أنه سيتم اعتقالهم قريبا.

وأعلن رادان من جانبه أن الأفراد الذين انخدعوا بما وصفه بالخدمات الأجنبية وتحولوا عمليا إلى أدوات لها، ما زالت أمامهم فرصة لتسليم أنفسهم، مؤكدا أنه في حال التسليم سيتم بالتأكيد تخفيف العقوبات بحقهم، على أن تمتد المهلة الممنوحة لهم لثلاثة أيام.

