مستعد لاستضافتها 45 يوما لعلاجها، رسالة مؤثرة من توفيق عكاشة لشيرين عبد الوهاب بسبب مرضها

مرض شيرين عبد الوهاب، وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الفترة الصعبة التي تمر بها شيرين، بسبب حالتها المرضية، والتي أستوجبت علاجها، حيث أكد المقربون منها إنها تمر بحالة صعبة بسبب حالتها الصحية والنفسية.

رسالة مؤثرة من توفيق عكاشة لشيرين عبد الوهاب



وعرض توفيق عكاشة استضافتها في مزرعته لمدة 45 يومًا، لرعايتها والحفاظ على موهبتها، حيث وصفها بأنها مطربة لن تتكرر، مؤكدًا أنه مستعد لدعمها والوقوف معها، ووصفها بأنها "ثروة فنية" تمتلكها مصر.

وقال توفيق عكاشة في رسالته التي وجهها للمطربة شيرين عبد الوهاب: "ابعث برسالة حب ودعوات من القلب بالشفاء لكروان الشرق شيرين عبد الوهاب هذه المطربه التى لن تتكرر احببتها واحبها وسوف استمر مؤمن بموهبتها الكبرى ومستعد لدعمها والوقوف معها بكل رجولة وقيم ومبادىء واخلاق من اجل الحفاظ على هذه الثروه الفنيه التى تمتلكها مصر دعيًا ربى ان يرفع عنها"



وعلق أحد متابعيه قائلًا: "عارف لو النجمة عايزة الصح؟ مالهاش إلا شهر في مزرعة خضراء وهواء نظيف وأكلة حلوة من الأرض، وهتروق وتبقي مية مية نفسيا بعد كدا"



فعلق توفيق عكاشة، عارضًا استضافة شيرين عبد الوهاب، فقال: "وأنا على أتم الاستعداد لاستضافتها ٤٥ يوم بكل رعايه من أجل الحفاظ على موهبه فنيه قليل تكرارها"

شيرين عبد الوهاب تمر بفترة صعبة

جدير بالذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب تمر بفترة صعبة على الصعيدين الصحي والنفسي، بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد، أدى إلى تدهور حالتها وابتعادها مؤقتًا عن نشاطها الفني.

وأكدت مصادر مقربة للمطربة شيرين عبد الوهاب أن "شيرين تعرضت لالتهاب رئوي حاد، الأمر الذي تطلب متابعة طبية دقيقة وراحة كاملة، بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرًا".

مرض المطربة شيرين عبد الوهاب، فيتو



وأشارت مصادر مقربة أن "شيرين لن تعود إلى منزلها في التجمع الخامس، وقررت الانتقال لمكان آخر، رغبة منها في الابتعاد عن الضغوط والمشاكل الأسرية والفنية وبدء حياة جديدة، تضمن لها الاستقرار النفسي والصحي".

كما قررت شيرين عبد الوهاب الابتعاد عن بعض المقربين، الذين تسببوا لها في أزمات خلال الفترة الماضية، في خطوة تهدف إلى حماية نفسها وبناتها.

وأثرت الحالة الصحية التي تمر بها المطربة شيرين عبد الوهاب بشكل كبير على حياتها اليومية وقدرتها على التواصل مع المحيطين لها، كما منعتها من التواجد على المسرح أو في إقامة الحفلات.



وكان الفنان شادي شامل قد كتب، عبر صفحته على "الفيس بوك" أنه تم نقل شيرين عبدالوهاب بسيارة إسعاف إلى منزل فنانة شهيرة، في خطوة تهدف للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية.

لكن شادي شامل لم يكشف عن اسم الفنانة الشهيرة أو أي معلومات أخرى عن الوضع الصحي لشيرين عبد الوهاب، واكتفى بالإشارة إلى أنه تم نقلها بسيارة الإسعاف للاطمئنان عليها ومتابعة وضعها الصحي.

وكانت شيرين قد سافرت إلى سويسرا لتلقي علاج نفسي مكثف بلغت كلفته أكثر من 500 ألف دولارًا، تحت إشراف فريق طبي متخصص، ورغم الجهود الكبيرة، لم تسفر الرحلة عن النتائج المرجوة، ما اضطر النجمة للعودة إلى مصر وسط قلق محيطها حول استقرار صحتها النفسية والجسدية.

الوضع الحالي لشيرين عبد الوهاب يثير قلق الوسط الفني

ولا يزال الوضع الحالي لشيرين يثير قلق الوسط الفني والجمهور، مؤكدين أن شيرين تحتاج لدعم جماعي مستمر، من قبل الزملاء في الفن أو مؤسسات المجتمع المدني، لضمان استقرار حالتها الصحية والنفسية.

مرض شيرين عبد الوهاب يثير الجدل، فيتو



وشارك العديد من الفنانين في مبادرة تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم شيرين عبد الوهاب، وشارك في المبادرة عدد من الفنانين والإعلاميين، منهم نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، الذي أكد أن حماية الفن والوقوف بجانب موهبة شيرين عبد الوهاب واجب إنساني ومهني.

كما دعا الإعلامي عمرو أديب إلى ضرورة متابعة حالة شيرين عبد الوهاب، التواصل معها وتقديم المساعدة لها.

أما الإعلامية رضوى الشربيني، فوجهت رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بموقع التواصل "إنستجرام"، فقالت: "مكانك فاضي يا شيرين.. أرجعي عشان نفسك وبناتك وجمهورك اللي بيحبك".

وتهدف المبادرات إلى التأكيد إلى أن شيرين عبد الوهاب ليست مجرد صوت استثنائي، بل هي رمزً فني ترك أثرًا كبيرًا في الوطن العربي.



