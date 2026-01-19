موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي 2026، وهذا أبرز ما يميز مسجده بالقاهرة

18 حجم الخط

يحتفل المصريون بمولد الإمام الشافعي في القاهرة خلال شهر شعبان من كل عام، ويُعدُّ هذا الاحتفال مناسبة دينية وثقافية مهمة تُقام في مسجد الإمام الشافعي بحي السيدة عائشة، والإمام الشافعي كما هو معروف ثالث أئمة الفقه الأربعة، وصاحب المذهب الشافعي، ويستقطب مولد الإمام الشافعي بالقاهرة العديد من المحبين والمريدين من مختلف أنحاء البلاد، ويُعتبر الإمام الشافعي، من أهم الشخصيات التي لها تأثير كبير في الدراسات الفقهية والشريعة الإسلامية.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي 2026

يمثل مسجد «الإمام الشافعى» علامة بارزة فى مصر الإسلامية، ويضم بداخله أكبر أضرحة مصر، يقع المسجد فى حى الإمام الشافعى، شرق القاهرة إلى الجنوب من قلعة صلاح الدين، حيث يمكن الوصول إليه من ميدان السيدة عائشة، وأنشئ المسجد تعظيما للإمام.

وبحسب منصة وزارة الأوقاف يقع مسجد الإمام الشافعي في حي يحمل اسمه، شرق محافظة القاهرة، ويُعد واحدًا من أبرز المساجد التاريخية في مصر، لا لما يتمتع به من طراز معماري فريد فحسب، بل لاحتوائه على ضريح الإمام الشافعي، أحد أعلام الإسلام، وصاحب المذهب الفقهي الثالث بين المذاهب الأربعة المعتمدة لدى أهل السنة والجماعة.

تاريخ بناء المسجد

في عام ٥٧٢ هـ / ١١٧٦م، أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي ببناء تابوت خشبي فاخر على قبر الإمام الشافعي، واعتُبر أول مبنى يُقام على ضريح في مصر. وقد نُقشت عليه آيات قرآنية وسيرة الإمام، واسم صانعه "عبيد النجار"، باستخدام الخطين الكوفي والنسخي الأيوبي. بلغت مساحة الضريح نحو ١٥ مترًا مربعًا، ودُعّم بجدران سميكة لتحمل قبة شامخة.

أما المسجد فقد بناه السلطان الكامل محمد الأيوبي عام ٦٠٨ هـ / ١٢١١م، بعد دفن والدته بجوار ضريح الشافعي، فاحتوى المكان على ثلاثة توابيت أخرى إلى جانب تابوت الإمام، وهي: ضريح والدة السلطان الكامل، وأحد أفراد أسرة عبد الحكم، ويُرجَّح أن الثالث للسلطان الكامل نفسه.

الترميم والتجديد عبر العصور

شهد المسجد والضريح عدة مراحل ترميم وتطوير:

السلطان قايتباي (٨٥٥هـ / ١٤٨٠م) أمر بترميمه.

السلطان قنصوه الغوري جدده قبل دخول العثمانيين مصر.

علي بك الكبير أجرى أعمال إصلاح إضافية.

في القرن الثامن عشر، بنى الأمير عبد الرحمن كتخدا مسجدًا بجوار الضريح، جُدِّد لاحقًا في عهد الخديوي توفيق، ثم أُكمل في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

ويتميّز المسجد اليوم بواجهاته الحجرية المزخرفة، ومئذنته التي تشبه المآذن المملوكية، ومنبره الخشبي المطعّم بالعاج والأبنوس.

أعمال الترميم الحديثة (٢٠١٦م - ٢٠٢١م)

شهد المسجد بين عامي ٢٠١٦م و٢٠٢١م مشروعًا شاملًا لترميم عناصره الأثرية، شمل:

ترميم الجص والزخارف.

صيانة الأخشاب الملونة والتكسيات الرخامية.

إصلاحات إنشائية للقباب والمقصورات.

ترميم التوابيت الخشبية والتكسيات الرصاصية.

توثيق القبة من الداخل والخارج توثيقًا دقيقًا.

الإمام الشافعي

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي، وُلد سنة ١٥٠هـ (٧٦٧م)، وقيل في غزة أو اليمن، ونُقل إلى مكة المكرمة صغيرًا، ثم جاب الحجاز، والعراق، ومصر، التي استقر بها حتى وفاته، ويحظى مقام الإمام الشافعي بمكانة روحية في وجدان المصريين.

ويُعد الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة، وأول من دون علم أصول الفقه، كان عالمًا في الحديث والتفسير، وفقيهًا، قاضيًا، لغويًا، وأديبًا كما كان شاعرًا بليغًا، وراميًا ماهرًا، وعرف بحدة الذكاء والعدالة في القضاء.

مؤلفاته وأشهر كتبه:

الرسالة (في أصول الفقه).

الأم (في الفقه الشافعي).

وفاته:

توفي الإمام الشافعي في عام ٢٠٤هـ / ٨١٩م، ودُفن في القرافة الصغرى بالقاهرة، وظل قبره مزارًا للعلماء والعامة، شاهِدًا على علمه وفضله ومكانته.

ضريح الإمام الشافعي

يضم الضريح إلى جوار رفات الإمام الشافعى رفات الأميرة شمسة زوجة صلاح الدين الأيوبى، ورفات العزيز عثمان بن صلاح الدين، كما يضم أيضا رفات والدة الملك الكامل المتوفاة سنة 608 هجرية، كما يضم ثلاثة محاريب تتجه نحو مكة، عند حائط اتجاه قبلة الصلاة. وهناك باب فى كل من الحائطين الشرقى والشمالى. والحوائط الداخلية مغطاة بالرخام

وللضريح مدخل واحد بالضلع الشمالى الشرقى، وجدرانه سميكة، نشأ من ذلك دهليز صغير طوله سمك الجدران، تغلق ببابان بكل طرف من أطرافه، الباب الخارجى له مصرعان من الفضة، والباب الداخلى له مصرعان عرض كل منهما 98 سم، ارتفاعه 3 أمتار.

مع صباح الأول من شهر شعبان يتم الاحتفال بمولد الإمام الشافعى.

