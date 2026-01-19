رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني

18 حجم الخط

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وذلك للاطمئنان على حالته الصحية عقب إجرائه عملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء عبر ـ خلال الاتصال الهاتفي ـ عن خالص تمنياته لقداسة البابا بالشفاء العاجل، وأن يديم على قداسته موفور الصحة والعافية، مؤكدا حرصه على إجراء هذا الاتصال للاطمئنان على سلامته، وتقديرا لمكانته في نفوس المصريين.

فيما أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره للاتصال الهاتفي للدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أنها تعد بادرة طيبة منه، تعكس مشاعر الود والمحبة والتقدير المتبادل.



الرئيس السيسي يطمئن علي صحة البابا تواضروس الثاني

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجري اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك للاطمئنان على صحته عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص تمنياته لقداسة البابا بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

ومن جانبه، أعرب البابا تواضروس الثاني عن بالغ امتنانه للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس عمق مشاعر المودة والاهتمام.

شيخ الأزهر يطمئن على صحة البابا تواضروس الثاني بعد إجرائه عملية جراحية

كما أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا مع نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، للاطمئنان على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاء هذا الاتصال ليجسد عمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس، ويعكس اهتمام الإمام الأكبر ومتابعته المستمرة للحالة الصحية لقداسته عقب العملية الجراحية، متمنيًا له تمام الشفاء ودوام الصحة والعافية.

تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا رسميًا، أوضحت فيه أن قداسة البابا خضع لعدة تحاليل وفحوصات طبية، أظهرت الحاجة إلى تدخل جراحي بإحدى الكليتين، وأجريت العملية بنجاح.

وأشار البيان إلى أن قداسة البابا يقضي حاليًا عدة أيام في أحد مستشفيات النمسا للمتابعة السريرية، على أن ينتقل بعدها إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس لقضاء فترة النقاهة المقررة.

