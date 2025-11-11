مدبولي: بعثة صندوق النقد تزور مصر خلال أسابيع لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تواصلًا شبه يومي بين الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح مدبولي أن البعثة من المقرر أن تزور مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على موعد محدد للزيارة، لكنه فضّل أن يُعلن الصندوق نفسه عن الموعد الرسمي.

لا ضغوط على الدولة المصرية والالتزام بالبرنامج مستمر

وأكد رئيس الوزراء أن مصر لا تواجه أي ضغوط من جانب صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني واحتياجات المواطن المصري.

وأضاف أن التعاون المستمر مع الصندوق يأتي في إطار الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.