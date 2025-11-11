الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مدبولي: بعثة صندوق النقد تزور مصر خلال أسابيع لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة

مدبولي ومديرة صندوق
مدبولي ومديرة صندوق النقد، فيتو
 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تواصلًا شبه يومي بين الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح مدبولي أن البعثة من المقرر أن تزور مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على موعد محدد للزيارة، لكنه فضّل أن يُعلن الصندوق نفسه عن الموعد الرسمي.

لا ضغوط على الدولة المصرية والالتزام بالبرنامج مستمر

وأكد رئيس الوزراء أن مصر لا تواجه أي ضغوط من جانب صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني واحتياجات المواطن المصري.

وأضاف أن التعاون المستمر مع الصندوق يأتي في إطار الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار.

مدبولى صندوق النقد مراجعة صندوق النقد زيارة بعثة صندوق النقد رئيس الوزراء

