وزارة السياحة توضح حقيقة تعليق زيارة المصريين للمتحف الكبير في هذه الأيام

كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، حقيقة ما تم تداوله عن تعليق بيع تذاكر الزيارة للمصريين بالمتحف المصري الكبير يومي الجمعة والسبت المقبلين واقتصار الحجز على الزائرين الأجانب والأجانب والعرب المقيمين في مصر.



حقيقة تعليق زيارة المتحف المصري الكبير للمصريين

وأوضحت المصادر أن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة، حيث إن التذاكر المخصصة للزائرين المصريين ليومي الجمعة والسبت المقبلين الموافقين 14 و15 نوفمبر الجاري تم حجزها بالكامل.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«فيتو»، إن نفاد تذاكر الزيارة للزائرين المصريين جاء نتيجة للإقبال الكبير من الزائرين علي زيارة المتحف، حيث تقسيم التذاكر الزيارة الي نسب محددة لكافة الفئات سواء كانوا من المصريين أو الأجانب والأجانب العرب المقيمين بهدف منح الفرصة لكافة الفئات للدخول وزيارة قاعات العرض.



خطوات حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير



وأشارت المصادر إلى أن التذاكر المخصصة للزائرين المصريين ليوم الجمعة القادمة الموافق 21 من نوفمبر الجاري نفذت أيضا، فيما يتبقى أماكن محددة فقط في الحصة المخصصة ليوم السبت المقبل الموافق 22 نوفمبر، حيث يتم السماح للزائرين بالحجز الإلكتروني في أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال الموقع الرسمي للمتحف من هنا.

وتابعت المصادر أن حجوزات التذاكر ما زالت مستمرة أمام كافة المواطنين بكافة الأيام باستثناء التواريخ السابق ذكرها، حيث نفدت التذاكر المخصصة للزائرين المصريين فيها.

