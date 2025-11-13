الخميس 13 نوفمبر 2025
وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يتفقدون عددا من المشروعات التنموية في جنوب سيناء

جانب من جولة الوزراء
جانب من جولة الوزراء التفقدية
وصل منذ قليل كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة والوقوف على الموقف التنفيذي لسير عمل تلك المشروعات، وكان في استقبال الوزراء، اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

المشروعات التنموية بجنوب سيناء

وتتضمن جولة الوزراء، زيارة محطة بحوث جنوب سيناء (رأس سدر)، وتفقد أنشطة المحطة والنماذج المختلفة لمنظومة تحلية المياه، كما تتضمن أجندة الزيارة افتتاح بنك الأصول الوراثية للجينات النباتية بمحطة بحوث جنوب سيناء.

ويتفقد الوزراء أيضًا سير العمل بمركز الخدمات التنموي بسهل القاع بمدينة الطور، وكذلك تفقد وحدات المركز ومبنى المعامل ومبنى الاستراحات ومعرض الأنشطة الخدمية.

ويعقب ذلك لقاء الوزراء بمواطني المحافظة من المنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية، كما تشمل الزيارة تفقد تجمع سهل القاع الزراعي، كما يتوجه السادة الوزراء إلى مدينة شرم الشيخ لتفقد المشروعات بها.

من جانبه، رحّب اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالسادة الوزراء المشاركين في الافتتاح، مؤكّدًا اعتزازه بحضورهم ودعمهم المتواصل لجهود التنمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مشاركة الوزراء في هذه الافتتاحات تأتي تأكيدًا لحرص الدولة على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين مؤسساتها لتحقيق نهضة شاملة في سيناء.

