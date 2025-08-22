الصناعة: إعادة تشغيل مصنع المسبوكات ودعم شركة النصر للسيارات

قالت وزارة الصناعة، إنها قامت بجهود غير مسبوقة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وذلك بهدف الحفاظ على الأيدي العاملة وأسرهم وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المصانع.

وأكدت في بيان لها، أن من بين تلك المصانع مصنع النصر للمسبوكات، والذي أعيد تشغيله في الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي بعد توقف دام عامين، وذلك في أعقاب زيارة الفريق مهندس كامل الوزير للشركة، والتي أثمرت عن حل كافة المشكلات المتراكمة منذ أعوام، وإزالة العقبات والتحديات التي واجهتها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل لاستعادة مكانتها كأحد الصروح الصناعية الكبيرة الداعمة للاقتصاد القومي والمتخصصة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن ولوازمها، والتي تستخدم في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار البيان إلى دعم الوزارة لشركة النصر للسيارات والتي أصبحت الأن تنتج الأتوبيس السياحي وفق أحدث المعايير العالمية، وفي طور الإعداد لإنتاج سيارات كهربائية بعد توقف دام سنوات.

