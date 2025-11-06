بنك إنجلترا المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4% دون تغيير

18 حجم الخط

قرر بنك إنجلترا المركزي، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4% دون تغيير، في تصويت متقارب مهد الطريق لخفضها في ديسمبر.

وصوت خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أيد المحافظ أندرو بيلي القرار، بينما دعا أربعة أعضاء إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75%، بحسب وكالة بلومبرج.

وصرح بنك إنجلترا، أن معدل التضخم في سبتمبر، والبالغ 3.8%، يرجح أن يكون الذروة، كما ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.3072، حيث تلقى الإسترليني دعما من ضعف الدولار.

ولا يزال معدل التضخم في بريطانيا الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى المتقدمة، حيث يأتي هذا القرار بالرغم من وجود علامات أولية على تراجع الضغوط التضخمية، بينما يتوقع أن تزيد المستشارة راشيل ريفز الضرائب في ميزانية البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر.

