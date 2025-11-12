شريف فتحي: صناعة السياحة تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة في مصر

18 حجم الخط

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن صناعة السياحة تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة في مصر، حيث إنها رسالة سلام وتواصل بين الشعوب، بالإضافة إلى أهميتها بالنسبة لاقتصاديات الدول بما تساهمه في خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.

اجتماعات الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال عدد من اللقاءات الإعلامية على هامش مشاركته في أعمال اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير أثار شغف المصريين والسائحين بالحضارة المصرية القديمة، وهو ما ظهر من خلال الزيادة الملحوظة في أعداد الزائرين للمتاحف والمواقع الأثرية، مثل أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، معربًا عن سعادته بهذا الزخم في أعداد الزائرين، لافتًا إلى أنه يتم العمل على وضع رؤية جديدة للمتحف المصري بالتحرير العريق الذي يضم كنوزًا أثرية رائعة.



النمو في حركة السياحة الوافدة لمصر

كما تحدث عن النمو الملحوظ في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، لافتًا إلى أن أعداد السائحين الوافدين إليها حققت زيادة خلال العام الماضي بنسبة 6% مقارنة بعام 2023، وأنه من المتوقع أن تصل الأعداد خلال العام الجاري إلى أرقام غير مسبوقة.

كما أكد أن مصر تتمتع بتنوع لا مثيل له في المنتجات والأنماط السياحية، لافتًا إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى إبراز هذا التنوع لتصبح مصر الوجهة السياحية الأولى في العالم خلال السنوات القادمة في تنويع المنتجات والأنماط السياحية.

وخلال اللقاءات، تطرق شريف فتحي للحديث عن أهمية التعاون الإقليمي والدولي في دعم قطاع السياحة في الدول، مشيرًا إلى مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك في مجال السياحة الذي تم توقيعه بين وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة السياحة السعودية خلال المشاركة في الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض.

دور الذكاء الاصطناعي في خدمة السياحة المصرية

كما أشار إلى الاستثمارات الكبرى التي تتم في منطقة الساحل الشمالي، ومنطقة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة علم الروم بالتعاون مع دولة قطر.

وعن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة؛ أوضح شريف فتحي أنه أصبح لهما دور هام في مختلف المجالات ولاسيما السياحة، لافتًا إلى أهمية حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم فوائده وتوظيفه بشكل فعّال، مع الحد من آثاره السلبية.

كما أوضح أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة يساهم في تحسين تجربة السائح، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، والترويج الذكي للمنتجات السياحية، لافتًا إلى أن الوزارة، بدأت بالفعل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحملات الترويجية، والتي حققت نتائج جيدة.

تشغيل الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة

كما تطرق للحديث عن حرص الدولة المصرية والوزارة على الحفاظ على الآثار وحمايتها، لافتًا إلى التعاون مع القطاع الخاص لتشغيل الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يساهم في تحسين تجرية الزائرين، هذا بالاضافة إلى تعاون الوزارة المستمر مع القطاع الخاص باعتباره، قاطرة النمو في قطاع السياحة، وذلك لتنمية هذا القطاع الحيوي.

كما أكد أهمية إشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع الأثرية والسياحية في منظومة السياحة، مشيرا إلى ضرورة أن يشعر السكان المحليون بأنهم يستفيدون بشكل مباشر من زيادة عوائد التنمية السياحية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.