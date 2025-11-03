الإثنين 03 نوفمبر 2025
اقتصاد

التمثيل التجاري يبحث مع التصديري للصناعات الغذائية سبل تعزيز التعاون المشترك

التمثيل التجاري مع
التمثيل التجاري مع التصديري للصناعات الغذائية

عُقد اليوم اجتماع بين الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري، ومحمود بزان – رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لدعم القطاعات التصديرية ذات الأولوية وزيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق العالمية، وبحضور  مي حلمي – المدير التنفيذي للمجلس، لبحث تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية وأوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
 

تطور صادرات الصناعات الغذائية

 

استعرضت  مي حلمي  تطور صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، والتي بلغت نحو 4.6 مليار دولار بنسبة نمو 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية المصرية بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية، وتمثل 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

كما تناول اللقاء تحليلًا لأداء الصادرات إلى مختلف الأسواق، حيث شكلت الدول العربية 48% من إجمالي الصادرات الغذائية، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21%، ثم الدول الإفريقية غير العربية بنسبة 7%، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 38%، والصين بنسبة 138%، وألمانيا بنسبة 44%.

 

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف خلال اللقاء على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد أكثر القطاعات قدرة على النفاذ للأسواق الخارجية لما يتمتع به من تنوع في المنتجات وتطور في الجودة والمعايير، مشيرًا إلى حرص التمثيل التجاري المصري على توسيع قاعدة الأسواق التصديرية وتعزيز التعاون مع المجلس في تنفيذ خطط المعارض والبعثات التجارية لعام 2026.

من جانبه، استعرض  محمود بزان خطة المجلس التصديري للعام المقبل والتي تتضمن المشاركة في نحو 15 معرضًا دوليًا بعدد من الأسواق المحورية مثل الهند، الصين، السعودية، تركيا، فرنسا، والبرازيل، إلى جانب تنظيم عدد من البعثات التجارية.

كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين التمثيل التجاري المصري والمجلس في مجالات الترويج الخارجي، وتبادل البيانات حول الفرص التصديرية، وتنظيم بعثات المشترين الدوليين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتنمية الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على التنسيق بشأن تنمية صادرات مصر من الصناعات الغذائية والتعاون في كافة المجالات الخاصة بالنفاذ بصادرات الصناعات الغذائية للأسواق الخارجية وتعزيز الهوية التسويقية للصناعات الغذائية المصرية.

د عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري محمود بزان – رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية التصديرى للصناعات الغذائية

الجريدة الرسمية