هل يستمر ارتفاع أسعار الذهب رغم انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي؟.. توقف البيانات الاقتصادية والمخاطر السياسية تدعم المعدن الأصفر.. وتوقعات خفض الفائدة كلمة السر

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها عالميا بعد انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تتفاعل الأسواق مع عودة تدفق البيانات الاقتصادية وتعزز التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، مما يجعل هناك العديد من التساؤلات حول العوامل الرئيسية وراء هذا الأداء وآفاق المسار المستقبلي للمعدن النفيس.

الوضع الحالي لأسعار الذهب

شهدت أسواق الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر الأونصة في المعاملات الفورية أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4228.5 دولار، بينما استقرت العقود الآجلة الأمريكية لتسليم ديسمبر حول 4233.7 دولار للأونصة، هذا الصعود يأتي مباشرة بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعا ينهي الإغلاق الحكومي الذي استمر منذ أول أكتوبر.

عوامل تدعم ارتفاع أسعار الذهب

أدى انتهاء الإغلاق إلى فتح المجال لاستئناف إصدار البيانات الاقتصادية المهمة التي توقفت طوال الأسابيع الست الماضية، بما في ذلك تقارير الوظائف والتضخم التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع حوالي 80% من الاقتصاديين الآن خفضا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل لدعم سوق العمل الضعيف.

ضعف الدولار الأمريكي

وشهد الدولار الأمريكي تراجعا للجلسة الخامسة على التوالي، مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، ولذلك فإن أي خفض للفائدة عادة ما يضغط على الدولار، مما يعزز أسعار الذهب المقومة به.

طلب قوي من البنوك المركزية

تواصل البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الصين، تعزيز احتياطياتها من الذهب كأداة لتقليل الاعتماد على الدولار، حيث مدد بنك الشعب الصيني مشترياته للشهر الحادي عشر على التوالي.

المخاطر والعوامل السلبية المحتملة

رغم التفاؤل السائد، ثمة بعض العوامل التي قد تحد من صعود الذهب، والتي يأتي من أبرزها تعافي الدولار، وهذا لأن أي انتعاش غير متوقع للدولار قد يضغط على الأسعار، بالإضافة إلى الصناديق المتداولة في البورصة ذات الغطاء الذهبي تشهد تدفقات خارجة متتالية حيث يأخذ بعض المستثمرين الأرباح، ناهيك عن تحسن المفاجئ للبيانات الاقتصادية، وهذا لأنه إذا أظهرت البيانات الرسمية المتوقعة قوة الاقتصاد الأمريكي، قد يتراجع زخم التوقعات حول خفض الفائدة.

الذهب في طريقه لتسجيل أفضل أداء سنوي

يشير المشهد الحالي إلى أن الذهب في طريقه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، بارتفاع يقارب 60% منذ بداية العام، ورغم أن انتهاء الإغلاق الحكومي قلل من حدة عدم اليقين، إلا أن الآثار الاقتصادية المترتبة عليه، المتمثلة في توقعات خفض أسعار الفائدة ومواصلة البنوك المركزية للشراء، تشكل دعامة قوية لاستمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

ويعتمد المسار المستقبلي للذهب بشكل حاسم على طبيعة البيانات الاقتصادية التي سيتم إصدارها قريبا ورد فعل الاحتياطي الفيدرالي عليها، في الأثناء، يظلم الذهب ملاذا آمنا جاذبا في ظل بيئة اقتصادية ومالية لا تزال تحمل العديد من علامات الاستفهام.

