تامر المهدي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للمصرية للاتصالات خلفًا لمحمد نصر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قرار مجلس إدارتها بتعيين المهندس تامر المهدي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة، خلفُا للمهندس محمد نصر، والذي وجه إليه مجلس الإدارة الشكر على جهوده المخلصة وقيادته للشركة خلال فترة مليئة بالتحديات.

كما شمل القرار إحاطة مجلس الإدارة بتغيير في منصبي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية، ونائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، على أن يتولى المهندس تامر المهدي، اختيار وتعيين القيادات التي ستخلفهما في تلك المناصب بما يضمن تحقيق أهداف الشركة ودعم توجهاتها الاستراتيجية.

خبرة مهنية طويلة

وقد علقت لبنى هلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، قائلة: "يسر مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن تعيين المهندس تامر المهدي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة، حيث يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن ثلاثة عقود في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب قيادته لعدد من الشركات متعددة الجنسيات والاستثمارية في أسواق مختلفة على المستويين المحلي والدولي.

وقالت: إن السجل الحافل والخبرة الواسعة للمهندس تامر المهدي تؤهله لقيادة الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع، وتعظيم قيمة أصولها واستثماراتها، وتنفيذ استراتيجيتها الطموحة في تعزيز قاعدة عملائها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة على المستويين المحلي والدولي، بما يحقق تطلعات مساهمينا وعملائنا على حد سواء. ونتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.



كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي السابق، على جهوده المخلصة وقيادته للشركة خلال فترة مليئة بالتحديات، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المستقبلية".



كما علق المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلًا: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الشركة على ثقتهم الغالية باختياري لتولي منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. إن هذه الثقة تمثل لي مسؤولية كبيرة ودافعًا قويًا للعمل بكل جد واجتهاد من أجل مواصلة مسيرة النجاح والريادة التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية.

قوة الكوادر المتميزة

أضاف: إنني أؤمن بأن قوة شركتنا تكمن في كوادرها المتميزة وعملائها الكرام، وسأسعى مع جميع الزملاء إلى تعزيز مكانة الشركة محليًا وإقليميًا، وتطوير خدماتها بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات عملائنا. كما سوف ابذل قصارى جهدي وسأعمل على تعظيم قيمة الشركة وثروات مساهميها من خلال تنفيذ استراتيجيات طموحة تدعم النمو المستدام وترسخ ريادتنا في سوق الاتصالات والخدمات الرقمية مع تعزيز دورها في خدمة الاقتصاد والمجتمع.



