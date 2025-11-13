ما هو لبن الكيفير وفوائده الصحية؟

18 حجم الخط

ماهو لبن الكيفير، لبن الكيفير من المشروبات التى سمعنا عنها مؤخرا ونصح بها أطباء التغذية لقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على البكتيريا النافعة.

ولبن الكيفير من أنواع الحليب وتناوله أمر ضروري خاصة أنه غير ضار ولا يسبب الحساسية ومناسب لجميع الأشخاص.

ماهو لبن الكيفير

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن لبن الكيفير هو أحد أنواع المشروبات اللبنية المخمرة التي اكتسبت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، نظرا لفوائده الصحية العديدة وطعمه المميز الذي يجمع بين الحموضة الخفيفة والقوام الكريمي، ويعرف الكيفير منذ مئات السنين، ويعتقد أن موطنه الأصلي هو منطقة القوقاز، حيث كان السكان المحليون يصنعونه باستخدام حبوب الكيفير التي تحتوي على مجموعة من البكتيريا والخمائر المفيدة.

وأضافت مرام، أن لبن الكيفير هو مشروب مخمر يتم الحصول عليه من تخمير الحليب سواء كان حليب بقري أو جاموسي أو ماعز أو حتى نباتي مثل حليب جوز الهند باستخدام حبوب الكيفير، وتتكون هذه الحبوب من خليط طبيعي من البكتيريا النافعة والخمائر التي تعيش في بيئة من البروتينات والدهون والسكريات، وتشبه في شكلها الزهيرات البيضاء الصغيرة أو قطع القرنبيط الصغيرة.

وتابعت، عند إضافة هذه الحبوب إلى الحليب وتركها في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين 12 إلى 24 ساعة، تبدأ عملية التخمير، حيث تتحول سكريات اللاكتوز إلى حمض اللاكتيك، مما يعطي الكيفير طعمه المميز، ويغني الحليب بالبكتيريا النافعة والفيتامينات والإنزيمات الحيوية.

القيمة الغذائية للبن الكيفير

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن الكيفير من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية، فهو يحتوي على:

بروتين عالي الجودة وسهل الهضم.

كميات ممتازة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور المفيدة لصحة العظام.

فيتامينات مثل فيتامين B12 وB2 (الريبوفلافين) وفيتامين D.

إنزيمات تساعد على الهضم.

بكتيريا نافعة (بروبيوتيك) تفوق تلك الموجودة في الزبادي بعدة أضعاف.

لبن الكيفير

فوائد لبن الكيفير الصحية

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن من فوائد لبن الكيفير:-

تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ولبن الكيفير غني بالبروبيوتيك التي تساهم في إعادة التوازن للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يساعد في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك والانتفاخ، والتقليل من اضطرابات القولون العصبي. كما أنه يساعد في تخفيف أعراض عدم تحمل اللاكتوز، لأن عملية التخمير تقلل من نسبة السكر الطبيعي في الحليب.

دعم المناعة، ويحتوي الكيفير على مزيج من البكتيريا والخمائر المفيدة التي تحفز الجهاز المناعي وتزيد من مقاومة الجسم للعدوى البكتيرية والفيروسية، كما أن وجود مضادات الأكسدة في الكيفير يساعد على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، والكيفير مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين D، وهما عنصران أساسيان في بناء العظام والحفاظ على قوتها، لذلك يعد تناول الكيفير بانتظام وسيلة ممتازة للوقاية من هشاشة العظام، خصوصا لدى النساء بعد سن الأربعين.

تحسين صحة البشرة، وتناول الكيفير بانتظام يساعد على تنقية الجسم من السموم، مما ينعكس على صفاء ونضارة البشرة. كما أن البروبيوتيك الموجودة فيه تقلل من التهابات الجلد، وتحسن من مظهر حب الشباب والأكزيما.

المساعدة في إنقاص الوزن، ويحتوي الكيفير على سعرات حرارية معتدلة وبروتين يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام. كما أن تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية يساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة.

حماية القلب، ويساعد الكيفير على خفض مستوى الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، كما يساهم في تنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

نصائح عند استخدام لبن الكيفير

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تناول لبن الكيفير، منها:-

يفضل البدء بكميات صغيرة لمن لم يعتد عليه، حتى يتأقلم الجهاز الهضمي معه.

يجب حفظه في الثلاجة بعد التخمير لتجنب زيادة الحموضة.

يمكن تحضيره في المنزل بسهولة باستخدام حبوب الكيفير المتوفرة في محلات الأغذية الصحية.

يجب تجنب تناوله في حالة وجود حساسية من الحليب أو منتجاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.