فوائد اللبن الرايب في السحور، يحمي من الحموضة والإمساك والجوع

فوائد اللبن الرايب في السحور، يُعتبر اللبن الرايب من أهم الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال وجبة السحور في شهر رمضان المبارك، لما يحتويه من فوائد غذائية وصحية متعددة تساعد الصائم على تحمل ساعات الصيام الطويلة.





اللبن الرايب ليس فقط مصدرًا غنيًا بالبروتينات والكالسيوم، بل أيضًا يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن اللبن الرايب يعد من أفضل الأطعمة في وجبة السحور، فإضافة كوب من اللبن الرايب إلى وجبة السحور يُمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في راحة الجسم ونشاط الصائم خلال النهار، فهو يمنح الجسم ترطيبًا كافيًا.



أهم فوائد اللبن الرايب في السحور



اللبن الرايب

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة بالتفصيل أهم فوائد اللبن الرايب في وجبة السحور، وكيف يساهم في دعم صحة الصائم الجسدية والنفسية.



أولًا: الحفاظ على ترطيب الجسم

من أهم التحديات التي تواجه الصائمين خلال نهار رمضان الشعور بالعطش والجفاف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة أو خلال فترات الصيام الطويلة. وهنا تظهر أهمية اللبن الرايب، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء والكهارل (الإلكتروليتات) مثل البوتاسيوم والكالسيوم، التي تساعد على ترطيب الجسم والاحتفاظ بالماء لأطول فترة ممكنة.

تناول كوب من اللبن الرايب في السحور يساهم في تعويض السوائل التي يفقدها الجسم خلال النهار، كما يحمي من الجفاف الذي يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والصداع والدوخة.

ثانيًا: تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك

يعاني الكثير من الأشخاص خلال رمضان من مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو عسر الهضم نتيجة لتغير مواعيد تناول الطعام، وقلة شرب الماء. ويُعد اللبن الرايب من الأطعمة المثالية التي تساعد على تحسين الهضم، بفضل احتوائه على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعمل على تحسين توازن البكتيريا في الأمعاء، مما يساعد على تسهيل عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

كما يخفف اللبن الرايب من الشعور بالانتفاخ والغازات، خاصة عندما يتناول الشخص وجبة دسمة في الإفطار، حيث يساهم تناوله في السحور في تهدئة المعدة وتسهيل عملية الهضم.

ثالثًا: تعزيز الشعور بالشبع

يحتوي اللبن الرايب على نسبة جيدة من البروتينات التي تحتاج وقتًا أطول للهضم مقارنة بالكربوهيدرات، مما يساهم في إطالة فترة الشعور بالشبع. لذلك، فإن تناول اللبن الرايب في السحور يُعد خيارًا مثاليًا لمن يرغب في تقليل الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام، مما يُسهم في الحفاظ على الطاقة والنشاط.

كما أن الدهون الصحية الموجودة في اللبن الرايب، خصوصًا النوع كامل الدسم، تساهم بدورها في تعزيز الشعور بالشبع، دون أن تسبب ثقلًا على المعدة.

رابعًا: مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي اللبن الرايب على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، مثل:

الكالسيوم: الضروري لصحة العظام والأسنان، ويساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

البوتاسيوم: الذي يحافظ على توازن السوائل في الجسم ويساعد على ضبط ضغط الدم.

فيتامين ب12: الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء وصحة الأعصاب.

فيتامين د: الذي يعزز امتصاص الكالسيوم ويحافظ على قوة العظام.

لذلك، فإن تناول اللبن الرايب في السحور يمد الجسم بهذه العناصر الحيوية، ويساعد على تعويض النقص الذي قد يحدث بسبب ساعات الصيام الطويلة.

خامسًا: تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج

من الفوائد المهمة التي قد يغفل عنها البعض أن اللبن الرايب يحتوي على مركبات تساعد في تحسين المزاج وتهدئة الأعصاب. البروبيوتيك الموجودة في اللبن الرايب تلعب دورًا في دعم صحة الجهاز العصبي من خلال التأثير على محور الأمعاء-الدماغ.

تناول اللبن الرايب بانتظام قد يساعد في تقليل التوتر والقلق، وهو ما يحتاجه الكثير من الصائمين خلال الشهر الكريم، خاصة مع تغير نمط النوم والغذاء.

سادسًا: دعم الجهاز المناعي

يساعد اللبن الرايب على تعزيز مناعة الجسم، وذلك لاحتوائه على البروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء، والتي تعتبر جزءًا مهمًا من الجهاز المناعي. بالإضافة إلى احتوائه على الزنك وفيتامين د، وهما عنصران مهمان جدًا لدعم المناعة.

وبما أن الصيام قد يؤثر في بعض الأحيان على طاقة الجسم وقدرته الدفاعية، فإن تناول اللبن الرايب في السحور يُساهم في تقوية المناعة، ويجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.

سابعًا: تقليل الحموضة

يعاني البعض خلال رمضان من زيادة حموضة المعدة بسبب قلة تناول الطعام لفترات طويلة. ويُعرف اللبن الرايب بقدرته على معادلة حموضة المعدة وتهدئة الأغشية المخاطية، مما يقلل من الشعور بالحموضة والحرقة التي قد تصيب بعض الصائمين، خاصة بعد الإفطار.

ثامنًا: الحفاظ على الوزن وتسهيل الهضم لمن يعانون من حساسية اللاكتوز

بما أن اللبن الرايب يُعتبر من منتجات الألبان المخمّرة، فإن نسبة اللاكتوز (سكر الحليب) فيه أقل من الحليب العادي، وبالتالي يُمكن أن يتناوله الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز دون مشكلات كبيرة. كما أن إدراجه في وجبة السحور يساهم في الحفاظ على الوزن بفضل محتواه من البروتين والدهون الصحية، ما يجعله وجبة مشبعة وخفيفة في نفس الوقت.

مقترحات لتناول اللبن الرايب في السحور



اللبن الرايب لصحتك

يمكن تناول اللبن الرايب بمفرده أو مع بعض الإضافات الصحية مثل:

الشوفان للحصول على ألياف إضافية تساعد على الشعور بالشبع.

ثمار الفواكه مثل التمر أو الموز لتعزيز الفيتامينات والمعادن.

حفنة من المكسرات لزيادة البروتين والدهون الصحية.

نصائح هامة عند اختيار اللبن الرايب



يُنصح باختيار اللبن الرايب الطبيعي الخالي من الإضافات الصناعية والسكريات.

يفضل اختيار الأنواع كاملة الدسم لمن يحتاجون طاقة إضافية خلال الصيام، أو قليلة الدسم لمن يتبعون حمية.

يمكن شرب كوب من اللبن الرايب قبل النوم كجزء من السحور لمن لا يرغب في تناول وجبة ثقيلة.

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