فوائد اللبن الرائب في تقوية المناعة وحل مشكلات البشرة بالصيف

فوائد اللبن الرائب، يُعد اللبن الرائب من أشهر منتجات الألبان المخمرة الذي يتميز بأن طعمه مميز وله فوائد صحية جمّة، ويتم تحضير اللبن الرائب عن طريق تخمير الحليب باستخدام بكتيريا نافعة، مما يحوله إلى منتج غني بالبروبيوتيك والفيتامينات والمعادن والبروتينات سهلة الهضم.





أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن اللبن الرائب ليس مجرد طعام تقليدي، بل هو غذاء وظيفي له تأثير كبير على الصحة الجسدية والنفسية.



أضافت الدكتورة مروة، انه يمكن إدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي، والذي يُعد خطوة هامة نحو نمط حياة أكثر توازنًا وصحة، فسواء كنت تسعى لتعزيز الهضم، أو إنقاص الوزن، أو الحفاظ على صحة العظام والبشرة، فإن اللبن الرائب هو خيارك المثالي والطبيعي.



اللبن الرائب



اهم فوائد اللبن الرائب للجسم



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، اهم فوائد اللبن الرائب الصحية والجمالية، وأهميته في النظام الغذائي اليومي.



أولًا: فوائد اللبن الرائب للجهاز الهضمي

من أبرز الفوائد التي يشتهر بها اللبن الرائب هي دعمه لصحة الجهاز الهضمي، ويُعزى ذلك لاحتوائه على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على تعزيز التوازن الميكروبي في الأمعاء. ومن أبرز الآثار الإيجابية لذلك:

تحسين عملية الهضم: حيث يسهل امتصاص الطعام والتخلص من الفضلات.

الوقاية من الإمساك: من خلال تنشيط حركة الأمعاء.

تخفيف أعراض القولون العصبي: يقلل من الانتفاخات والغازات ومشكلات الهضم الناتجة عن التوتر.

علاج الإسهال الناتج عن المضادات الحيوية: يعيد التوازن للبكتيريا المعوية.

ثانيًا: تقوية المناعة

البكتيريا النافعة في اللبن الرائب لا تقتصر فوائدها على الهضم فحسب، بل تعزز أيضًا من قوة الجهاز المناعي، إذ تساعد على مقاومة العدوى البكتيرية والفيروسية. كما أن اللبن الرائب يحتوي على نسبة جيدة من الزنك وفيتامين د، وهما عنصران أساسيان في دعم المناعة.

ثالثًا: غني بالبروتين وسهل الهضم

يحتوي اللبن الرائب على بروتينات عالية الجودة تُعد سهلة الهضم مقارنة بالحليب الطازج، مما يجعله مناسبًا للأطفال، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف الهضم. كما أنه يساعد في:

بناء العضلات عند الرياضيين.

الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يفيد في برامج خسارة الوزن.

تجديد الخلايا ودعم نمو الشعر والأظافر.

رابعًا: تقوية العظام والأسنان

اللبن الرائب غني بالكالسيوم والفسفور وفيتامين D، وهي عناصر أساسية للحفاظ على كثافة العظام وصحة الأسنان. تناوله بانتظام يقلل من خطر الإصابة بـ:

هشاشة العظام.

تسوس الأسنان.

ضعف النمو عند الأطفال.

خامسًا: المساعدة في إنقاص الوزن

يُعد اللبن الرائب خيارًا ممتازًا للراغبين في إنقاص أوزانهم، إذ يحتوي على:

سعرات حرارية منخفضة (خاصة الأنواع قليلة الدسم).

بروتينات تساعد على الشعور بالشبع.

بكتيريا نافعة تحسن عملية الأيض.

عند تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن، يساعد على تقليل الدهون المتراكمة، خاصة في منطقة البطن.

سادسًا: تقليل مستويات الكوليسترول والضغط

أشارت دراسات متعددة إلى أن اللبن الرائب قد يساهم في:

خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

تنظيم ضغط الدم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه، بسبب احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

سابعًا: مفيد لصحة البشرة

يُستخدم اللبن الرائب منذ القدم كعلاج طبيعي للعناية بالبشرة، سواء من خلال تناوله أو استخدامه خارجيًا. ومن فوائده الجمالية:

تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

تقليل التهابات الجلد وحب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

ترطيب البشرة ونعومتها.

تقشير الخلايا الميتة بسبب احتوائه على حمض اللاكتيك.

يمكن استخدام اللبن الرائب كماسك طبيعي مضافًا إليه العسل أو الشوفان أو الكركم للحصول على نتائج رائعة.

ماسك اللبن الرائب والعسل لتفتيح البشرة وترطيبها



ماسكات من اللبن الرائب

المكونات:

ملعقة كبيرة من اللبن الرائب الطبيعي (بدون سكر).

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

(اختياري) بضع قطرات من عصير الليمون للبشرة الدهنية فقط.

الطريقة:

في وعاء صغير، اخلطي اللبن الرائب مع العسل جيدًا حتى يتجانس الخليط.

إذا كانت بشرتك دهنية، يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون.

اغسلي وجهك جيدًا وجففيه بلطف.

وزعي الماسك على وجهك باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة نظيفة.

اتركي الماسك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم رشي قليلًا من الماء البارد لغلق المسام.

الفوائد:

اللبن الرائب: يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تفتيح البشرة وتقشيرها بلطف.

العسل: يرطب ويغذي البشرة وله خصائص مضادة للبكتيريا.

الليمون (اختياري): يساعد في تقليل الدهون الزائدة وتفتيح البقع.

استخدمي هذا الماسك مرتين في الأسبوع لتحصلي على بشرة أكثر نضارة ونعومة.

ثامنًا: مناسب لمرضى عدم تحمل اللاكتوز

اللبن الرائب يحتوي على نسبة قليلة من اللاكتوز مقارنة بالحليب العادي، لأن البكتيريا النافعة تستهلك جزءًا كبيرًا من اللاكتوز أثناء التخمير. لذا، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يمكنهم تناول اللبن الرائب دون مشاكل هضمية.

تاسعًا: مفيد للحوامل والمرضعات

اللبن الرائب مصدر ممتاز للكالسيوم والبروتين والبكتيريا النافعة، مما يجعله غذاءً مثاليًا للحوامل والمرضعات. فهو:

يساعد على بناء عظام الجنين.

يدعم الجهاز المناعي للأم والطفل.

يحسن عملية الهضم خلال فترة الحمل.

عاشرًا: تحسين الحالة النفسية والمزاج

أشارت دراسات حديثة إلى وجود علاقة بين صحة الجهاز الهضمي والمزاج العام، فيما يعرف بـ"محور الدماغ والأمعاء". البروبيوتيك الموجودة في اللبن الرائب قد تساعد على:

تقليل التوتر والقلق.

تحسين النوم.

رفع الحالة المعنوية بشكل عام.

كيفية تناول اللبن الرائب

يمكن تناوله بطرق متنوعة، مثل:

كوجبة خفيفة بين الوجبات.

مضافًا إلى الفواكه أو الشوفان.

بجانب الوجبات الدسمة لتسهيل الهضم.

استخدامه في السلطات أو كبديل للمايونيز والصلصات الدهنية.

أضرار الإفراط في تناول اللبن الرائب

أشارت الدكتورة مروة إلى أنه رغم الفوائد الكبيرة للبن الرائب، إلا أن له بعض الأضرار أو الآثار الجانبية المحتملة لدى بعض الأشخاص أو في حالات معينة، وهي كالتالي:

1. الحساسية من الحليب ومشتقاته

الأشخاص المصابون بـ حساسية بروتين الحليب (وليس فقط عدم تحمل اللاكتوز) قد يعانون من:

طفح جلدي.

حكة أو تورم.

صعوبة في التنفس.

اضطرابات في الجهاز الهضمي.

في هذه الحالة يجب تجنّب اللبن الرائب تمامًا.

2. مشاكل لمن يعاني من عدم تحمل اللاكتوز الشديد

رغم أن اللبن الرائب يحتوي على لاكتوز أقل من الحليب الطازج، إلا أنه لا يزال يحتوي على نسبة منه، وقد يسبب:

انتفاخات.

إسهال.

غازات.

مغص في البطن.

إذا كانت درجة التحمل منخفضة جدًا، يُفضّل استشارة طبيب أو استخدام اللبن الخالي من اللاكتوز.

3. زيادة الوزن عند الإفراط في الأنواع المحلاة

بعض أنواع اللبن الرائب الجاهزة تحتوي على:

كميات كبيرة من السكر.

منكهات صناعية.

مواد حافظة.

وهذا قد يؤدي إلى:

زيادة الوزن.

رفع مستويات السكر في الدم.

تقليل القيمة الغذائية للمنتج.

الحل هو اختيار اللبن الرائب الطبيعي أو قليل الدسم وغير المحلى.

4. مخاطر التلوث في اللبن المنزلي

إذا تم تصنيع اللبن الرائب في المنزل بطريقة غير صحية، قد تنمو فيه:

بكتيريا ضارة.

فطريات.

ملوثات تؤدي إلى التسمم الغذائي.

لذا، يجب التأكد من نظافة الأدوات والحليب المستخدم.

5. التأثير على مرضى الكلى في الحالات المتقدمة

بسبب احتواء اللبن الرائب على نسب من البوتاسيوم والفوسفور والبروتين، فإنه قد لا يكون مناسبًا بكميات كبيرة لمرضى الكلى في الحالات المتقدمة، لأن الكلى قد لا تستطيع التخلص من هذه العناصر بكفاءة.

6. التداخل مع بعض الأدوية

البروبيوتيك الموجود في اللبن الرائب قد يتفاعل مع بعض أدوية المضادات الحيوية أو أدوية خفض المناعة، لذلك يُفضل مراجعة الطبيب في حالات العلاج الطويل.

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