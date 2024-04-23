فوائد اللبن الرائب، لإنقاص الوزن وصحة الجهاز الهضمي

فوائد اللبن الرائب، للصحة عديدة وهامة، ودائما ينصح خبراء التغذية بتناوله بانتظام، خاصة لمن يعانون من مشاكل في المعدة أو القولون، فهو من أفضل المشروبات الطبيعية التي يمكنها أن تحل مشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام، إلى جانب أن فوائد اللبن الرائب لمختلف أجهزة الجسم مذهلة.

فوائد اللبن الرائب للصحة

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن اللبن الرائب يعد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، وله العديد من الفوائد الصحية، ونذكر منها، ما يلي:

Advertisements

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي اللبن الرائب على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق:

تعزيز امتصاص العناصر الغذائية: تُساعد البروبيوتيك على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام بشكل أفضل، مثل الكالسيوم والحديد.

منع الإسهال: تُساعد البروبيوتيك على منع الإسهال، خاصة الإسهال المعدي، عن طريق مكافحة البكتيريا الضارة التي تسبب الإسهال.

تخفيف أعراض الإمساك: تُساعد البروبيوتيك على تخفيف أعراض الإمساك عن طريق زيادة حركة الأمعاء.

التخفيف من أعراض القولون العصبي: تُساعد البروبيوتيك على التخفيف من أعراض القولون العصبي، مثل الانتفاخ، والغازات، وآلام البطن.

يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك: الذي يُساعد على هضم اللاكتوز، مما يجعله خيارًا مناسبًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

إنقاص وزن الجسم الزائد

يساعد اللبن الرائب على إنقاص وزن الجسم الزائد عن طريق:

زيادة الشعور بالشبع: يحتوي اللبن الرائب على نسبة عالية من البروتين، التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الشهية والرغبة بتناول الطعام.

تعزيز عملية حرق السعرات الحرارية: تساعد البروتينات الموجودة في اللبن الرائب على تعزيز عملية حرق السعرات الحرارية في الجسم.

تقوية العظام والأسنان

يعد اللبن الرائب مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام والأسنان.

يساعد الكالسيوم على بناء عظام قوية ومنع هشاشة العظام.

يساعد الكالسيوم أيضًا على تقوية الأسنان ومنع تسوسها.

الوقاية من ارتفاع معدل ضغط الدم

يساعد اللبن الرائب على الوقاية من ارتفاع معدل ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم.

يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم عن طريق إخراج الصوديوم من الجسم.

رفع مستوى الكوليسترول الجيد

يساعد اللبن الرائب على رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم.

يساعد الكوليسترول الجيد على إزالة الكولسترول الضار (LDL) من مجرى الدم، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوية الجهاز المناعي

يساعد اللبن الرائب على تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على فيتامين د.

يساعد فيتامين د على تعزيز وظائف الجهاز المناعي ومكافحة العدوى.

يساعد اللبن الرائب على تحسين صحة البشرة والشعر.

يساعد اللبن الرائب على تعزيز صحة الدماغ.

يساعد اللبن الرائب على تحسين صحة القلب.

ينصح بتناول اللبن الرائب باعتدال، كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

يمكن إضافة بعض الفواكه أو المكسرات إلى اللبن الرائب لزيادة قيمته الغذائية وتحسين طعمه.

اللبن الرائب

طريقة عمل اللبن الرائب في البيت:

المكونات:

لتر من الحليب الطازج كامل الدسم (يفضل استخدام الحليب البقري).

4 ملاعق كبيرة من اللبن الرائب (يمكن استخدام علبة لبن زبادي).

ملعقة صغيرة من الملح (اختياري).

طريقة التحضير

غسل وتعقيم الأواني: تأكد من غسل وتعقيم جميع الأواني التي ستستخدمها لصنع اللبن الرائب، بما في ذلك وعاء الحليب والملعقة.

تسخين الحليب: اسكب الحليب في وعاء على نار هادئة وقم بتسخينه حتى يصبح دافئًا (حوالي 40 درجة مئوية). تأكد من عدم غليان الحليب.

إضافة المكونات: أطفئ النار وأضف اللبن الرائب والملح (إذا كنت تستخدمه) إلى الحليب الدافئ. قلّب المزيج جيدًا حتى يمتزج تمامًا.

التخمير: صب المزيج في وعاء محكم الإغلاق. غطّي الوعاء بقطعة قماش سميكة أو منشفة واتركه في مكان دافئ (مثل الفرن أو بالقرب من المدفأة) لمدة 6-8 ساعات أو طوال الليل.

التبريد: بعد فترة التخمير، ضع وعاء اللبن الرائب في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل حتى يبرد ويصبح قوامه أكثر تماسكًا.

التقديم: استمتع باللبن الرائب باردًا مع وجبات الطعام أو استخدمه في تحضير السلطات أو العصائر أو المخبوزات.

نصائح للمزيد من الطعم الغني

يمكنك استخدام الحليب البودرة بدلًا من الحليب الطازج. في هذه الحالة، قم بإذابة الحليب البودرة في الماء الدافئ قبل استخدامه.

يمكنك التحكم في قوام اللبن الرائب عن طريق مدة التخمير. كلما طالت مدة التخمير، أصبح اللبن الرائب أكثر تماسكًا.

يمكنك إضافة بعض النكهات إلى اللبن الرائب، مثل العسل أو الفانيليا أو الفواكه المجففة.

تأكد من استخدام لبن رائب عالي الجودة وخالٍ من المواد الحافظة لضمان أفضل النتائج.

يمكنك إعادة استخدام بعض اللبن الرائب الذي صنعته لصنع المزيد من اللبن الرائب في المرة القادمة.

قد تختلف مدة التخمير المطلوبة اعتمادًا على درجة حرارة الغرفة ونوع الحليب المستخدم.

تأكد من مراقبة اللبن الرائب أثناء التخمير للتأكد من عدم تعرّضه للتلف. إذا لاحظت أي رائحة كريهة أو تغير في اللون، فتخلص منه.