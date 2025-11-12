لرشاقتك وتحسين مزاجك، تعرفي على فوائد الشاي الأخضر بالنعناع

18 حجم الخط

الشاي الأخضر بالنعناع، من المشروبات التي تجمع بين الفائدة الصحية والطعم المنعش، فهو مشروب يجمع بين خصائص الشاي الأخضر المضادة للأكسدة وبين مفعول النعناع المهدئ والمنشّط في الوقت نفسه.

هذه التركيبة المميزة جعلت منه خيارًا مفضلًا لكل النساء حول العالم، سواء في الصباح كبداية منعشة لليوم، أو بعد الوجبات لتسهيل الهضم، أو في المساء لتهدئة الأعصاب.

أكدت الدكتورة هدى مدحت، أخصائية التغذية العلاجية، أن الشاي الأخضر بالنعناع ليس مجرد مشروب منعش، بل هو مزيج ذكي يجمع بين الطاقة والهدوء، وبين التحفيز والراحة.

وأضافت الدكتورة هدى، أن الشاي الأخضر بالنعناع يمنح النساء حماية داخلية من الأمراض، ويُعزز صحة الجهاز الهضمي، والقلب، والمناعة، ويمنح البشرة والشعر إشراقة طبيعية، مبينة أنه باعتباره مشروب خالٍ من السعرات تقريبًا، فيمكنك تناوله يوميًا دون قلق، ليصبح عادة صحية تمنحك توازنًا بين الجسد والعقل والمزاج.

أهم فوائد الشاي الأخضر بالنعناع للنساء

وفي هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، بالتفصيل أهم فوائد الشاي الأخضر بالنعناع للنساء، سواء على الجسم أو العقل والصحة العامة، ولماذا يعتبر مشروبًا مثاليًا للحفاظ على التوازن بين النشاط والهدوء.

1. مصدر قوي لمضادات الأكسدة

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تُعرف باسم “الكاتيشينات” (Catechins)، وهي من أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة داخل الجسم. هذه الجذور هي المسؤولة عن تلف الخلايا وتسريع ظهور علامات الشيخوخة وأمراض القلب والسرطان. وعند إضافة النعناع إلى الشاي الأخضر، تزداد قوة التأثير المضاد للأكسدة بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد والزيوت العطرية مثل المنثول، مما يجعل الكوب الواحد من هذا المشروب بمثابة درع واقٍ للجسم من العديد من الأمراض المزمنة.

2. تعزيز عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ

يُعتبر النعناع من الأعشاب المعروفة بقدرتها على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات والانتفاخ، بينما يساعد الشاي الأخضر على تحفيز إفراز العصارات الهضمية وتحسين امتصاص العناصر الغذائية. لذا فإن شرب كوب من الشاي الأخضر بالنعناع بعد الوجبات الثقيلة يُعدّ وسيلة طبيعية لتقليل التقلصات المعوية وتسهيل الهضم. كما أنه يساعد في تهدئة القولون العصبي، خاصة عند تناوله دافئًا وليس ساخنًا جدًا.

الشاي الأخضر بالنعناع للنساء

3. دعم فقدان الوزن وتنشيط عملية الحرق

ومن أكثر الفوائد شيوعًا للشاي الأخضر بالنعناع هو دوره الفعّال في دعم برامج إنقاص الوزن. فالشاي الأخضر يرفع معدل الأيض في الجسم، أي أنه يساعد على زيادة سرعة حرق الدهون حتى أثناء الراحة. أما النعناع فيمنح الجسم إحساسًا بالانتعاش ويُقلل من الرغبة في تناول السكريات. هذا المزيج يجعل من الشاي الأخضر بالنعناع مشروبًا مثاليًا بين الوجبات أو صباحًا قبل الإفطار لتنشيط الحرق وإمداد الجسم بطاقة خفيفة بدون سعرات حرارية عالية.

4. تحسين التركيز واليقظة الذهنية

يحتوي الشاي الأخضر على كمية معتدلة من الكافيين، أقل من تلك الموجودة في القهوة، ما يجعله مصدرًا لطاقة ذهنية معتدلة دون توتر أو خفقان. كما يحتوي على حمض أميني يُسمّى “L-Theanine” يساعد على تحسين المزاج وزيادة التركيز دون إثارة الجهاز العصبي. وعندما يُضاف إليه النعناع بزيوته المنشطة والمنعشة، يصبح المشروب مثاليًا لتحفيز الذهن وزيادة القدرة على التركيز سواء أثناء الدراسة أو العمل.

5. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في حماية الشرايين من التصلب. كما أن النعناع يحتوي على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. الجمع بينهما في مشروب واحد يعني تعزيز صحة القلب وتنشيط الدورة الدموية وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم أو الجلطات.

6. تقوية المناعة ومقاومة الالتهابات

النعناع يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، بينما يساهم الشاي الأخضر في تقوية الجهاز المناعي بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يمتلكها. لذا فإن تناول كوب من الشاي الأخضر بالنعناع يوميًا يمكن أن يرفع من مقاومة الجسم لنزلات البرد والالتهابات البسيطة، ويساعد في التعافي السريع من التهابات الحلق والجيوب الأنفية. كما يُعدّ خيارًا ممتازًا في فصول الشتاء، حيث يمنح الدفء ويخفف من احتقان الأنف والسعال.

7. تحسين رائحة الفم وصحة الفم والأسنان

من المعروف أن النعناع ينعش رائحة الفم بفضل احتوائه على المنثول الذي يقتل البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة. أما الشاي الأخضر فيساعد في تقليل نمو البكتيريا داخل الفم وحماية اللثة من الالتهابات. لذا فإن شرب كوب من الشاي الأخضر بالنعناع بعد الوجبات لا يمنح فقط انتعاشًا فوريًا، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على صحة الفم والأسنان على المدى الطويل.

8. تهدئة التوتر وتحسين المزاج

النعناع بطبيعته له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، إذ يعمل المنثول الموجود فيه على استرخاء العضلات وخفض مستوى التوتر. وعندما يُدمج مع الشاي الأخضر الذي يحتوي على “الثيانين” الذي يحفّز إنتاج السيروتونين والدوبامين، نحصل على مشروب يساعد على الشعور بالراحة النفسية والتوازن. لذلك، يُنصح بتناوله مساءً بعد يوم طويل من الإرهاق أو في أوقات القلق والتوتر.

9. تعزيز نضارة البشرة وصحة الشعر

من فوائد الشاي الأخضر بالنعناع التي لا يعرفها كثيرون أنه يدعم صحة البشرة والشعر. فمضادات الأكسدة الموجودة فيه تحارب الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة الجلد، بينما تساعد خصائص النعناع المنقية في تنقية البشرة من الشوائب وتقليل الالتهابات. كما يمكن استخدامه كغسول طبيعي للبشرة لتقليل الدهون وتنشيط الدورة الدموية. أما للشعر، فهو يساعد في تنشيط فروة الرأس وتقوية البصيلات ومنع القشرة بفضل خصائص النعناع المضادة للبكتيريا.

10. تنظيم مستوى السكر في الدم

تشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر قد يساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني. أما النعناع فيعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر الذي قد يرفع مستوى السكر، مما يجعل المزج بينهما خيارًا ذكيًا للحفاظ على توازن الجسم واستقراره.

طريقة التحضير المثالية

للحصول على أقصى فائدة من الشاي الأخضر بالنعناع، يُفضل استخدام ماء ساخن دون أن يصل إلى درجة الغليان (حوالي 80 درجة مئوية) حتى لا تتلف مضادات الأكسدة. توضع أوراق الشاي الأخضر وأوراق النعناع الطازجة أو المجففة في الكوب، ويُترك المشروب لمدة 3 إلى 5 دقائق فقط، ثم يُشرب دافئًا. يمكن إضافة شريحة ليمون أو قليل من العسل الطبيعي لتعزيز الطعم والفائدة.

أفضل أوقات تناول الشاي الأخضر بالنعناع خلال اليوم

الشاي الأخضر بالنعناع للنساء

وللحصول على أقصى فائدة من الشاي الأخضر بالنعناع، يُنصح بتناوله في أوقات معينة خلال اليوم تتوافق مع طبيعة تأثيره على الجسم والمزاج:

في الصباح بعد الإفطار بنصف ساعة:

يساعد هذا التوقيت على تنشيط الجسم والعقل بلطف دون التأثير السلبي للكافيين الزائد، كما يساهم في تنشيط عملية الأيض منذ بداية اليوم، مما يدعم فقدان الوزن ويمنح شعورًا بالانتعاش والطاقة.

بعد الغداء أو الوجبات الثقيلة:

كوب من الشاي الأخضر بالنعناع بعد الوجبة يُساعد على الهضم، ويخفف من الانتفاخ والغازات، ويُقلل الإحساس بالخمول بعد الأكل، بفضل خصائص النعناع المهدئة للمعدة والشاي الأخضر المنشط للهضم.

في منتصف اليوم أثناء العمل أو المذاكرة:

عند الشعور بالتعب الذهني أو انخفاض التركيز، كوب من هذا المشروب يمكن أن يُعيد النشاط الذهني دون أن يسبب توترًا أو خفقانًا كما تفعل القهوة. فهو يمنح توازنًا بين التركيز والهدوء.

في المساء بعد يوم طويل:

رغم احتوائه على كمية بسيطة من الكافيين، إلا أن وجود النعناع يجعله مشروبًا مناسبًا للاسترخاء في المساء، خاصة لمن يعانون من التوتر أو الصداع. يُفضل في هذه الحالة أن يُحضّر بكمية أقل من الشاي الأخضر وأكثر من النعناع للحصول على تأثير مهدئ.

