منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة أوزبكستان بدور الإمارات

18 حجم الخط

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، اليوم الأربعاء، مرانه الأخير على إستاد العين بالإمارات، قبل مواجهة منتخب أوزبكستان وديًّا غدًا الجمعة على إستاد هزاع بن زايد الدولي، ضمن مواجهات دورة الإمارات الودية، التي تشهد مشاركة أربع منتخبات هي مصر وإيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا اليوم على استاد مدينة العين، يتضمن بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

قائمة منتخب مصر في دورة الإمارات

تضم قائمة منتخب مصر الوطني في معسكر الإمارات 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد فتوح ورامي ربيعة وخالد صبحي وحسام عبد المجيد ومروان عطية ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي ومحمد شحاته ومحمود صابر ومروان عثمان وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد صلاح وعمر مرموش وأسامة فيصل وصلاح محسن ومصطفي محمد، ومحمد إسماعيل.

ويتواجد في مران منتخب مصر، بشكل يومي هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطني الأول.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وأوزبكستان يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة لاستحقاقات الموسم القادم، وأبرزها كأس الأمم الإفريقية 2025 المقررة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في معسكر نوفمبر

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن إذاعة المباراة على الهواء مباشرة.

