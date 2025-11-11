المنتخب يبدأ استعداداته لمواجهة أوزبكستان.. استبعاد ثلاثي الفراعنة.. ضم طاهر ودونجا لمعسكر نوفمبر.. إبراهيم حسن يحذر اللاعبين من هذا الأمر.. ومواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الاوزبكستاني وديا بمعسكره المقام حاليا بمدينة العين الإماراتية.

ويتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من مباراة كاب فيردي وإيران يوم 18 نوفمبر.

واستبعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، محمود تريزيجيه من معسكر الفراعنة بسبب الإصابة.

كما تقرر استدعاء الثنائي طاهر محمد طاهر ونبيل دونجا لمعسكر شهر نوفمبر بعد تأكد إصابة الثنائي إبراهيم عادل ومهند لاشين وصعوبة لحاقهما بالمعسكر.

إبراهيم حسن يحذر لاعبي المنتخب

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الاستبعاد سيكون مصير أي لاعب يخرج عن النص أو عدم الالتزام والاعتراض بأية طريقة، أو التمارض أو إطلاق تصريحات غير لائقة أو عدم احترام قميص المنتخب، مشددا على أن الجهاز لن يتهاون في الحفاظ على حقوق المنتخب.

وتابع إبراهيم حسن أن الالتزام واحترام الجميع يأتي قبل الفنيات، وأحد المعايير الرئيسية في اختياراتنا للاعبين الذين يمثلون قميص منتخب مصر المقبل على مرحلة مهمة وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

وأضاف مدير منتخب مصر أن جهاز منتخب مصر يتعامل مع جميع اللاعبين كأخوة صغار، وقال: نقف على مسافة واحدة من الجميع، سواء لاعبين أو أندية لهدف واحد وهو نجاح المنتخب وإعلاء اسم مصر وعودته للريادة مرة أخرى، وهذا يتطلب من الجميع الالتزام والتفاني والعمل وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق أهداف الفريق.

فيما كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن اختيارات اللاعبين لأي معسكر وجهة نظر فنية بحتة للجهاز بقيادة حسام حسن، وكل معسكر له حساباته في اختيارات اللاعبين، تبعا للمباراة والأهداف التي يضعها الجهاز الفني.

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن الأسباب التي أدت للإعلان عن قائمة منتخب مصر لمعسكر الشهر يوم ٨ نوفمبر، في المعسكر المقرر انطلاقه رسميا غدا ١٠ نوفمبر.

وأكد إبراهيم حسن على وجود لاعبين في مصر في أندية أخرى بخلاف الأندية الأربعة المشاركة في السوبر المصري كان يجب الإعلان والكشف عن أسمائهم وإخطار أنديتهم من أجل إنهاء تصاريح السفر والحجوزات الخاصة بالطيران والقرار الوزاري.

انطلاق معسكر منتخب مصر بالإمارات

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمس الإثنين، معسكرا تدريبيا بمدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

ويأتي معسكر منتخب مصر الوطني والمشاركة في دورة الإمارات الودية، ضمن برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا.

قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر نوفمبر

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أسماء اللاعبين المشاركين في معسكر الإمارات ودورة الإمارات الودية، وضمت 26 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفى شوبير.

الدفاع : محمد هاني - محمد حمدي - احمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - محمود حسن - تريزيجيه - طاهر محمد طاهر - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - محمد صلاح.

الهجوم: أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة القدم في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار بالمغرب.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في دورة الإمارات.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر.

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر.

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين).

