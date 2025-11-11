الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أوزبكستان تكتسح بنما بسداسية في كأس العالم للناشئين وتتأهل لدور الـ 32

كأس العالم للناشئين، حقق منتخب أوزبكستان للناشئين تحت 17 سنة فوزا كاسحا على نظيره منتخب بنما بست أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة العاشرة في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر 

ترتيب المجموعة العاشرة في كأس العالم للناشئين 

بهذه النتيجة رفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 6 نقاط، احتل بها وصافة المجموعة العاشرة، حيث فاز في مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف 

فيما يحتل منتخب جمهورية أيرلندا صدارة المجموعة نفسها برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

وجاء منتخب باراجواي في المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط، حيث حقق فوزا واحدا وتعادل في مباراة وخسر مثلها، وضمن التأهل ضمن أفضل منتخبات إحتلت المركز الثالث بين مجموعات المونديال 

وتذيل منتخب بنما الترتيب بدون أي رصيد من النقاط، ليودع كس العالم للناشئين من الدور الأول 

كاس العالم للناشئين منتخب اوزبكستان منتخب بنما جمهورية إيرلندا منتخب باراجواي

