تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر بعد غياب تريزيجيه

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن ترتيب حمل شارة قيادة الفراعنة خلال المعسكر الحالي للفريق بدولة الإمارات.

ترتيب قادة منتخب مصر بمعسكر الإمارات

وأوضح المصدر لفيتو، أن محمد صلاح هو القائد الأول لمنتخب مصر الوطني، يأتي بعده الحارس أحمد الشناوي العائد لصفوف المنتخب، في ظل غياب محمود حسن تريزيجيه عن المعسكر الحالي للإصابة وهو القائد الثاني لمنتخب مصر حال كان متواجدا في المعسكر الحالي.

ويأتي رامي ربيعة في المرتبة الثالثة لمنتخب مصر بالمعسكر الحالي للفريق في الإمارات يليه محمد الشناوي حارس المرمى.

محمود تريزيجيه، فيتو

موعد مباراة مصر وأوزبكستان في دورة الإمارات

وتقرر إقامة المباراة الودية بين منتخب مصر الأول لكرة القدم وأوزبكستان في السادسة مساء الجمعة المقبل.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في معسكر نوفمبر

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان الودية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وأوزبكستان الودية في اللقاء المقرر له الجمعة المقبل عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب أوزبكستان الطاقم الأبيض.

