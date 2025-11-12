ضياء السيد: منتخب الناشئين واعد وناصر ماهر أخطأ بتصرفه مع حسام حسن

18 حجم الخط

أكد ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، أهمية الاهتمام بـمنتخب الناشئين مواليد 2008 في المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة استمرار الجهاز الفني بقيادة أحمد الكأس حتى بطولة إفريقيا للشباب المقبلة.

منتخب الناشئين يحتاج إلى إعداد جيد

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "cbc" إن منتخب مصر للناشئين يمتلك عناصر مميزة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، لكنه يحتاج إلى فترة إعداد قوية وعدم ترك اللاعبين دون نشاط، مضيفًا: "لازم يتعمل لهم إعداد كويس، ويخوضوا مباريات ودية مع منتخبات إفريقية وآسيوية لاكتساب الخبرة".

ناصر ماهر أخطأ في أزمته مع حسام حسن

وتحدث ضياء السيد عن أزمة ناصر ماهر مع المدير الفني حسام حسن، قائلًا إن اللاعب أخطأ في التعامل مع الموقف وكان عليه التركيز مع فريقه، خاصة أنه مقبل على مباراة مهمة، مضيفًا: "كان لازم يسيب الإعلام هو اللي يقول ناصر كويس، ويسيب الباب مفتوح مع الجهاز الفني للمنتخب".

وأضاف أن تصرف ناصر ماهر أثّر في أدائه في مباراة الأهلي، وليس بسبب استبعاده من المنتخب، مؤكدًا أنه كان على إدارة الزمالك أن تمنع اللاعبين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال البطولة لتجنب التشتيت.

ثنائي الأهلي المستبعد لم يهاجم حسام حسن

وأشار إلى أن الثنائي ياسر إبراهيم وكوكا تحلّيا بالانضباط بعد استبعادهما من المعسكر الأخير، موضحًا أن كليهما لم يُدلِ بأي تصريحات رغم مشاركتهما في جميع المعسكرات السابقة تحت قيادة حسام حسن.

ياسر إبراهيم سيشارك في أمم إفريقيا

وأوضح ضياء السيد أن ياسر إبراهيم سيكون ضمن قائمة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، نظرًا لخبرته الكبيرة بجانب رامي ربيعة، مضيفًا أن حسام حسن أيضًا مقتنع بقدرات كوكا، وأنه سعيد بعودة أحمد فتوح إلى المنتخب بعد غياب طويل، قائلًا: "فتوح ضيّع سنتين من عمره في لا شيء، وعودته إضافة مهمة للمنتخب".

