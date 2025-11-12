منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان (صور)

18 حجم الخط

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم الأربعاء على استاد العين بالإمارات، في إطار استعداداته لمواجهة أوزبكستان وديا يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد الدولي، ضمن مواجهات دورة الإمارات الودية، التي تشهد مشاركة أربع منتخبات هي مصر وإيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

شارك في المران محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد، ومروان عطية، وحمدي فتحي، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد "دونجا"، وطاهر محمد طاهر، ومحمد صلاح، وأسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد، بينما أدى محمد إسماعيل تدريبات استشفائية.

شارك في مران منتخب مصر المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.



منتخب مصر يتدرب كامل

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران والتسديد على المرمى، شارك في المران جميع اللاعبين الذين اختارهم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للمشاركة في دورة الإمارات الودية وهم:

محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي ومصطفي شوبير ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد فتوح ورامي ربيعة وخالد صبحي وحسام عبد المجيد ومروان عطية ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي ومحمد شحاته ومحمود صابر ومروان عثمان وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد صلاح وعمر مرموش وأسامة فيصل وصلاح محسن ومصطفي محمد، ومحمد إسماعيل.

تواجد في مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطني الأول.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في معسكر نوفمبر

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان الودية.

ووصل أمس الثلاثاء إلى الإمارات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلى مدينة العين الإماراتية، وشاركا اليوم في مران منتخب مصر الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.