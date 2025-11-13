محمد عبد الجليل: قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا ستشهد تغييرات

18 حجم الخط

أشاد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، بقرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بضم طاهر محمد طاهر إلى قائمة المنتخب، معتبرًا أن اختياره قرار صائب من الناحية التكتيكية.

وقال عبد الجليل، في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، إن طاهر ليس من اللاعبين الذين يقدمون أداءً ممتعًا للجماهير، لكنه يتميز بالانضباط التكتيكي والالتزام بتعليمات المدربين، وهو ما يجعله عنصرًا مفضلًا لدى كل من يتولى القيادة الفنية.

وأضاف أن اللاعب يتمتع بثقافة كروية عالية وقدرة على التواصل الجيد مع الأجهزة الفنية، وهو ما يسهل توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب، مشيرًا إلى أن ضمه للمنتخب في هذه المرحلة يُعد خطوة موفقة من حسام حسن.

وأوضح عبد الجليل أن القائمة الحالية للفراعنة ليست نهائية، ومن الممكن أن تشهد تغييرات خلال الفترة المقبلة مع تطور المستوى الفني للاعبين في أنديتهم، مؤكدًا أن أسماء مثل ياسر إبراهيم قد تنضم لاحقًا حال استمرارها في تقديم أداء قوي مع فرقها في الدوري.

