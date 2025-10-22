فوائد دبس التمر للطفل الرضيع وطرق تقديمه له

تهتم الأمهات بتغذية الصغار كثيرا لزيادة وزنهم ومساعدتهم على النمو بشكل صحى وحمايتهم من أنيميا فقر الدم وتقوية عظامهم.

وتعانى بعض الأمهات من مشكلات النحافة عند الأطفال وضعف شهيتهم ما يؤثر على نموهم ويسبب لهم الإصابة بانيميا فقر الدم.

وفي هذا السياق قال الدكتور حاتم فاروق أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن دبس التمر أو العسل المصنوع من التمر من المكونات الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية لإحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ومضادات الأكسدة والسكريات الطبيعية، لذا يجب تقديمه للاطفال من قبل إتمامهح العام الأول من عمرهم، حيث يضاف للزبادى أو البان كيك او العصائر.

فوائد دبس التمر للأطفال

وأضاف فاروق، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتقديم دبس التمر للأطفال، منها:-

يفتح شهية الأطفال

يعالج النحافة ويساعد على زيادة وزن الأطفال بسهولة.

يقوى العظام والأسنان لدى الأطفال.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم.

فوائد دبس التمر

ودبس التمر من أكثر الأطعمة الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية والغذائية، ويستخدم منذ القدم كبديل طبيعي للسكر ومصدر للطاقة،ومن فوائد دبس التمر:-

يمنح طاقة عالية للجسم، حيث يحتوي دبس التمر على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، تمتص سريعا وتمنح الجسم نشاط وحيوية خاصة في حالات التعب أو الصيام.

يقوي الدم ويقي من فقر الدم، لأنه غني بالحديد وحمض الفوليك، مما يساعد على زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء والوقاية من الأنيميا، خصوصا للنساء أثناء الدورة الشهرية أو الحمل.

يحسن صحة الجهاز الهضمي، ويحتوي على نسبة من الألياف الطبيعية التي تسهل عملية الهضم وتقي من الإمساك وتساعد على تنظيف الأمعاء.

يعزز صحة العظام والأسنان، بفضل محتواه من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، فهو يقوي العظام والأسنان ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يدعم صحة القلب، حيث يحتوي على مضادات أكسدة ومعادن مثل البوتاسيوم، مما يساهم في تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية وتقليل خطر أمراض القلب.

يقوى المناعة، ودبس التمر غني بالزنك والنحاس والفيتامينات التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات.

ينشط الكبد ويساعد على إزالة السموم

له دور في دعم وظائف الكبد والمساعدة في طرد السموم من الجسم بفضل محتواه من مضادات الأكسدة.

يحسن صحة البشرة، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تحمي الجلد من الشيخوخة المبكرة وتحافظ على نضارته.

يقوي الشعر ويمنع تساقطه، لأن الحديد والزنك في دبس التمر يعززان تغذية بصيلات الشعر ويقويانه من الجذور.

