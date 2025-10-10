الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل مسموح تقديم الأكل البايت للطفل الرضيع؟ استشاري يجيب

تهتم الأمهات بتغذية الطفل الرضيع بدءا من إتمامه 6 أشهر من عمره حفاظا على نموه بشكل صحى وزيادة وزنه ما يساعد فى تقوية مناعته.

واحيانا تحضر الأمهات طعام الطفل الرضيع بكميات زائده، ما يدفعها إلى حفظ الفائض فى الثلاجة وتسخينه فى اليوم التالى وتقديمه للطفل الرضيع، دون الوعى بمدى صحة أو ضرر ذلك.

 

هل مسموح تقديم الأكل البايت للطفل الرضيع 

وفي هذا السياق قال الدكتور هانى عصام استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الطفل الرضيع يجب أن يتناول الطعام بدءا من الشهر الرابع ولكن يجب أولا استشارة الطبيب الذى يتابع معه الطفل هل حالته تسمح بإدخال المعلم أن لا ومعظم الأطباء يسمحون بإدخال الطعام فى الشهر الرابع، حيث يبدأ إدخال الأطعمة المسلوقة والمهروسة مثل الخضروات والفاكهة تدريجيا ثم الأرز واللحوم والبيض وهكذا طالما لم يحدث للطفل أي مشاكل فالأم تستمر فى إطعام الطفل والتنوع فى تحضير الأطعمة.

وأضاف عصام، أنه بالنسبة للأكل البايت وتقديمه للطفل فى اليوم التالى، فهذا له أنواع، بمعنى أن طبق الطفل تبقى فيه القليل من الأرز والخضراوات فهذا لا يجوز حفظه بالثلاجة وتسخينه فى اليوم التالى بل يجب التخلص منه، اما مصدر الطعام نفسه اى حلو الطهى فاذا تم حفظها فى الثلاجة فور انخفاض حرارتها بعد التسخين والغرف فيمكن تسوينها فى اليوم التالى أو إخراجها من الثلاجة وتركها حتى تهدأ حرارتها وأصبح بدرجة حرارة الغرفة، ثم تقدم للطفل.

وتابع، أما فى حالة ترك الطعام فترة طويلة. خارج الثلاجة بعد الطهى بحوالي 5 أو 6 ساعات ثم إدخاله فهذا يكون محمر اى أن الخميره خارج الثلاجة بفعل البكتيريا وبالتالي حفظه وإعادة تسخين على الطفل بشكل خطورة على صحته، لذا يجب التخلص منه ومسموح فقط بالطعام الذي تم حفظه بطريقة صحيحة، وذلك حفاظًا على صحة الطفل.

فوائد السمك للطفل الرضيع وشروط تقديمه

شروط تقديم المانجو للطفل الرضيع

الطفل الرضيع تغذية الطفل الرضيع هل مسموح تقديم الأكل البايت للطفل الرضيع صحة الصحة الدكتور هاني عصام

