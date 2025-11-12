أخبار مصر اليوم: مدبولي يستقبل الوزراء المشاركين بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. أول تعليق من وزارة السياحة على أنباء إغلاق زيارة المصريين للمتحف

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لقاء ترحيبيا بعدد من وزراء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بعدد من الدول المشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء الدكتورة Dubravka Bosnjak، وزيرة الشئون المدنية في البوسنة والهرسك، والدكتور حسام أبو مرعي، وزير الصحة في جمهورية لاتفيا، وSashi Kiran، وزيرة المرأة والطفل والحماية الاجتماعية بدولة فيجي، والدكتورة Vesna Janevska، وزيرة التعليم بشمال مقدونيا، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة بمملكة البحرين، والدكتور صالح مهدي مطلب الحسناوي وزير الصحة العراقي، والدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، وزير الصحة العامة بدولة تشاد، كما حضر اللقاء الدكتورة نوف النمير، الأمين العام "للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات" بوزارة الصحة السعودية.

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددًا من اللجان التجنيدية الطبية إلى محافظات الجيزة وأسيوط والسويس والإسكندرية وبورسعيد والقليوبية لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم.

تقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم

يأتي ذلك استمرارًا لدور القوات المسلحة فى تقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظات لتجميع الحالات المستحقة وإجراء الكشف الطبى عليهم ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، حقيقة ما تم تداوله عن تعليق بيع تذاكر الزيارة للمصريين بالمتحف المصري الكبير يومي الجمعة والسبت المقبلين واقتصار الحجز على الزائرين الأجانب والأجانب والعرب المقيمين في مصر.

حقيقة تعليق زيارة المتحف المصري الكبير للمصريين

وأوضحت المصادر أن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة، حيث إن التذاكر المخصصة للزائرين المصريين ليومي الجمعة والسبت المقبلين الموافقين 14 و15 نوفمبر الجاري تم حجزها بالكامل.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«فيتو»، إن نفاد تذاكر الزيارة للزائرين المصريين جاء نتيجة للإقبال الكبير من الزائرين علي زيارة المتحف، حيث تقسيم التذاكر الزيارة الي نسب محددة لكافة الفئات سواء كانوا من المصريين أو الأجانب والأجانب العرب المقيمين بهدف منح الفرصة لكافة الفئات للدخول وزيارة قاعات العرض.

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي المروِّع الذي وقع قرب أحد مقارّ المحاكم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا، وإصابة العديد من الأبرياء.

الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد

وأكد الأزهر رفضَه القاطع لهذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف الآمنين الأبرياء، مشددًا على أن تعاليمَ الإسلام بريئة من هذه الانتهاكات والمذابح التي يرتكبها هؤلاء المجرمون باسم الدين، وهي أبعدُ ما تكون عن مقاصده السامية، والتي من بينها حفظُ النفس، داعيا إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف بكل صوره وأشكاله.

أعلنت شركة جنوب الدلتا للكهرباء إيقاف مؤقت لشحن العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الكودية وخدمة تحصيل الفواتير عن طريق مراكز الخدمة بالفروع والقطاعات والشحن الالكتروني الخارجي.

إيقاف شحن العدادات مسبوقة الدفع والكودية



وأوضحت الشركة أنه سيتم إيقاف خدمات شحن العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الكودية وخدمة تحصيل الفواتير عن طريق مراكز الخدمة بالفروع والقطاعات والشحن الإلكتروني الخارجي اعتبارا من الساعة 9 من مساء غد الخميس وحتى الـ12 ظهرا بعد غد الجمعة، وذلك للقيام ببعض التحديثات على برامج شحن عدادات مسبق الدفع وخدمة تحصيل الفواتير.

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية، بيانا عن حدوث هزة أرضية، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الأربعاء فى تمام الساعة ٤.٢٣ مساء هزة أرضية بقوة ٥.٣٠ درجة على مقياس ريختر غرب قبرص وبعمق ١٤ كم وفى خط عرض ٣٤.٨١٥ شمال وخط طول ٣٢.٥١٨ شرقا.

وقوع هزة أرضية بقوة ٥.٣٠ درجة على مقياس ريختر

وورد للمعهد شعور المواطنين بالهزة دون وقوع أى إصابات وخسائر وكانت محافظة الشرقية أكثر المحافظات احساسا به.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار تضرب شمال البلاد يصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الخميس

وهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة وأحيانا رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويصاحب السحب الرعدية سقوط حبات البرد ونشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا وضربات للبرق مع السحب الرعدية.

