الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
18 حجم الخط

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، نظيره الأنجولي في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير المقبل.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، اليوم الإثنين، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا 

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب أنجولا، فيتو
منتخب أنجولا، فيتو

جماهير مصر يسعى للعلامة الكاملة

تطمح الجماهير المصرية إلى رؤية منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، عبر تحقيق انتصاره الثالث على أنجولا في ختام دور المجموعات، وحصد النقطة التاسعة من أجل تعزيز الثقة والهيبة وتوجيه رسالة تحذير للمنافسين الكبار في بطولة أمم إفريقيا 2025، بأنه جاء لحصد اللقب الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه.

 

منتخب مصر يتأهل رسميا لثمن نهائي أمم أفريقيا

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا بطاقة التأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025، بعد تغلبه على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

 

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا 

فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعة بنقطة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب انجولا أمم أفريقيا 2025 موعد مباراة مصر وأنجولا القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا جنوب أفريقيا منتخب مصر ضد أنجولا

مواد متعلقة

إحصائيات مهمة عن مباراة منتخب مصر وأنجولا، التاريخ يحسم المواجهة لصالح الفراعنة، وكتيبة حسام حسن الأعلى في القيمة التسويقية

أحمد فتوح يشارك أساسيا مع منتخب مصر أمام أنجولا بكأس إفريقيا

منتخب مصر يختتم مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة أنجولا غدًا (صور)

هل بينهم صلاح؟ 4 لاعبين يغيبون عن منتخب مصر أمام أنجولا للراحة

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم الست

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads